Καταιγίδες πλήττουν σήμερα την Αττική, λίμνη και πάλι η Βουλιαγμένης: Live χάρτης με το πέρασμα της κακοκαιρίας που έχει σημάνει πορτοκαλί συναγερμό
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίου καιρού από την ΕΜΥ, τα φαινόμενα έχουν κοπάσει από τις 12:00 - 26 κλήσεις στην Πυροσβεστική για απάντληση υδάτων και απομάκρυνση αντικειμένων
Ο καιρός παρουσιάζει νέα επιδείνωση από σήμερα, Δευτέρα 26/1, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες να επηρεάζουν ξανά την Αττική.
Εντονη βροχόπτωση σημειώνεται αυτή την ώρα στο μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής από το βαρομετρικό χαμηλό που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προβλέψει ότι θα πλήξει έως το μεσημέρι την πρωτεύουσα.
Τοπικά έντονα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα, τα οποία κατά τόπους στη Νότια Αττική θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.
Σύμφωνα με το meteo, αυτή την ώρα βρέχει σε Λαύριο, Πόρτο Ράφτη και Καλύβια Αττικής.
Δείτε ΕΔΩ πού βρέχει τώρα στη χώρα, τι γίνεται στην Αττική
-Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή την ώρα και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, εξαιτίας εκτεταμένης πλημμύρας που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση. Δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία.
Πού υπάρχουν προβλήματα, λίμνη ξανά η Λ.Βουλιαγμένης
-Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του 48ου χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα (Περιοχή Μεγάρων), λόγω κατολίσθησης.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι έως αυτήν την ώρα έχει δεχθεί 26 κλήσεις στην Αττική για αντιμετώπιση προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. Οι περισσότερες αφορούν απάντληση υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους και απομάκρυνση αντικειμένων που παρασύρθηκαν ή έπεσαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η βροχή δεν προβλέπεται να είναι ούτε της διάρκειας και κυρίως ούτε της έντασης της περασμένης Τετάρτης, που προξένησε τον θάνατο μίας γυναίκας στην Αττική και ενός άντρα στην Αρκαδία, αλλά οι αρχές συστήνουν την αποφυγή των μετακινήσεων στην Αττική αν δεν είναι απαραίτητες ώσπου να κοπάσουν τα φαινόμενα.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και μέχρι την Τρίτη 27 Ιανουαρίου το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις.
α) Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη.
β) Στην Αττική μέχρι σήμερα το μεσημέρι.
γ) Στη Θεσσαλονίκη μέχρι σήμερα το απόγευμα.
δ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.
Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) συνεχίζει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.
Η καταιγίδα που καταγράφηκε τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026, όπως αποτυπώθηκε από τα δορυφορικά προϊόντα nowcasting του EUMETSAT (Rapidly Developing Thunderstorms), παρουσίασε όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου και ώριμου καταιγιδοφόρου συστήματος, με αυξημένο δυναμικό έντονων φαινομένων, γράφει ο μετεωρολόγος.
«Η καταιγίδα βρισκόταν στη φάση ωρίμανσης, με διάρκεια ζωής περίπου 45 λεπτών, ενώ η ψύξη της κορυφής είχε πλέον σταθεροποιηθεί — χαρακτηριστικό στάδιο κατά το οποίο εκδηλώνονται οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις, πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα».
Υπενθυμίζεται ότι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, καθώς και τις Π.Ε. Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης. Ο καιρός στις περιοχές αυτές αναμένεται ιδιαίτερα επιβαρυμένος, με έντονες βροχές και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν την ετοιμότητα των μηχανισμών και τα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Αναλυτικά:
Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:
α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.
β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης
γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης
δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης
ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.
Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.
Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Καταιγίδες τοπικά ισχυρές και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις σήμερα στην ΑττικήΜε αφορμή τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας (26/01) έως και το απόγευμα της Τρίτης (27/01), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε σήμερα την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.
Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες στην Αττική, δείτε χάρτη με το πέρασμα της κακοκαιρίαςΧάρτης του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά αποτυπώνει το πέρασμα της κακοκαιρίας και το εύρος των φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την ευρύτερη περιοχή.
Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρούΤο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αρ. πρωτ.2/2026 που εκδόθηκε την Κυριακή στις 11.30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Αναλυτικά:
Πού έχει κίνηση τώρα στους δρόμουςΠροβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Αττική.
