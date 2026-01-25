Με δύο σακούλες βιβλία έφυγε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το 29ο παζάρι βιβλίου στην πλατεία Κλαυθμώνος, δείτε βίντεο

Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
«Χιλιάδες βιβλία, καθένα μια πρόκληση να ανακαλύψεις ιδέες, σκέψεις και εμπειρίες», σημειώνει στην ανάρτησή του για το παζάρι που πραγματοποιείται από τις 23 Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου
Το 29ο Παζάρι Βιβλίου, στην Πλατεία Κλαυθμώνος επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής (25/1) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός στον λογαριασμό του στα social media φαίνεται να κάνει έρευνα αγοράς και να επιλέγει κάποια βιβλία. Σε ένα σημείο μιλά με Πετραλιά για το βιβλίο «Επίλεκτα Σατιρικά» του Γιώργου Σουρή.
Παρά τον όγκο δουλειάς που έχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόσο στο υπουργείο Οικονομικών όσο και στο Eurogroup, φαίνεται πως βρίσκει πάντα χρόνο να διαβάσει όχι ένα αλλά περισσότερα βιβλία και αυτό αποδεικνύεται από το ότι έφυγε από το παζάρι με δύο σακούλες γεμάτες με βιβλία. Το παζάρι πραγματοποιείται από τις 23 Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου.
«Σε ένα διάλειμμα από το γραφείο, κάναμε με τον Θάνο Πετραλιά μια βόλτα στο 29ο Παζάρι Βιβλίου, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
Χιλιάδες βιβλία, καθένα μια πρόκληση να ανακαλύψεις ιδέες, σκέψεις και εμπειρίες. Αξίζει να το επισκεφτείτε!», έγραψε ο υπουργός στην ανάρτησή του.
Σε ένα διάλειμμα από το γραφείο, κάναμε με τον Θάνο Πετραλιά μια βόλτα στο 29ο Παζάρι Βιβλίου, στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Χιλιάδες βιβλία, καθένα μια πρόκληση να ανακαλύψεις ιδέες, σκέψεις και εμπειρίες. Αξίζει να το επισκεφτείτε!
