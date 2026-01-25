Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ ο νεκρός από τη φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία, μέσα στην οποία εντοπίστηκε ο άτυχος 75χρονος και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Νεκρός από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, ένας 75χρονος στη συνοικία Καστελλόκαμπος της Πάτρας.
Σύμφωνα με το tempo24, πρόκειται για τον παλαίμαχο διαιτητή βόλεϊ, Σάββα Ιορδανίδη.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο ακούστηκε έκρηξη, ενώ η Πυροσβεστική ανέφερε πως η φωτιά ξέσπασε σε διπλοκατοικία και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στην Πάτρα. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 25, 2026
