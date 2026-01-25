Παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ ο νεκρός από τη φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πάτρα Νεκρός Πυροσβεστική

Παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ ο νεκρός από τη φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία, μέσα στην οποία εντοπίστηκε ο άτυχος 75χρονος και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ ο νεκρός από τη φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
UPD:
Νεκρός από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, ένας 75χρονος στη συνοικία Καστελλόκαμπος της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24, πρόκειται για τον παλαίμαχο διαιτητή βόλεϊ, Σάββα Ιορδανίδη.

Παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ ο νεκρός από τη φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες


Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο ακούστηκε έκρηξη, ενώ η Πυροσβεστική ανέφερε πως η φωτιά ξέσπασε σε διπλοκατοικία και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.


Παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ ο νεκρός από τη φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
UPD:

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης