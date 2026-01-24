Έφοδος της Αστυνομίας στις φυλακές Μαλανδρίνου: Βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα, 17 συλλήψεις
Έφοδος της Αστυνομίας στις φυλακές Μαλανδρίνου: Βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα, 17 συλλήψεις

Οι 13 από τους συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε για τους υπόλοιπους, θα υποβληθεί αρμοδίως

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα κελιά των κρατουμένων, στις φυλακές Μαλανδρίνου, πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτοσχέδια μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα, τα οποία οι κρατούμενοι είχαν παράνομα για να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο.

Σημειώνεται ότι η Αστυνονία προχώρησε σε 17 συλλήψεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, επιχείρηση, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 17 έγκλειστοι.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), πραγματοποίησαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, έρευνες σε συνολικά 12 κελιά.


Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 7 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους -1,3- γραμμαρίων,
συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους -34,5- γραμμαρίων,
- 50 ναρκωτικά χάπια,
- 8 αυτοσχέδια μαχαίρια,
- αυτοσχέδιο ξυράφι,
- 3 αυτοσχέδια σουβλιά,
- αυτοσχέδιο κατσαβίδι,
- μεταλλικός σωλήνας,
- 4 μεταλλικές σπάτουλες,
- ηλεκτρολογικό κατσαβίδι,
- 2 ψαλίδια,
- 2 φορητά WiFi Router,
- 8 κινητά τηλέφωνα,
- 1 θρυμματισμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
- Tablet
- 4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων και Hands Free.

Οι 13 από τους συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε για τους υπόλοιπους, θα υποβληθεί αρμοδίως.
