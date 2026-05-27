Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ
Λίγο μετά τις οκτώ το πρωί, έφτασαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως οι συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και αρχικά οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας σε ολόκληρη την Κρήτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
