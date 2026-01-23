Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη η 13χρονη που αγνοούνταν επί ημέρες, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί
Βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη η 13χρονη που αγνοούνταν επί ημέρες, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί
Οι τρεις αλλοδαποί που συνελήφθησαν είναι ηλικίας 16, 18 και 20 ετών
Σε διαμέρισμα στην Κυψέλη βρέθηκε η 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου.
Η ανήλικη φέρεται να έμενε το τελευταίο διάστημα σε διαμερίσματα στην Κυψέλη και την Καλλιθέα, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της.
Μετά από πληροφορίες που έδωσε η μητέρα της στην ΕΛΑΣ, αστυνομικοί εντόπισαν την 13χρονη το απόγευμα της Τετάρτης και την παρέδωσαν με ασφάλεια στην οικογένειά της.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί άνδρες ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για την παρουσία της ανήλικης, όπως όφειλαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η ανήλικη φέρεται να έμενε το τελευταίο διάστημα σε διαμερίσματα στην Κυψέλη και την Καλλιθέα, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της.
Μετά από πληροφορίες που έδωσε η μητέρα της στην ΕΛΑΣ, αστυνομικοί εντόπισαν την 13χρονη το απόγευμα της Τετάρτης και την παρέδωσαν με ασφάλεια στην οικογένειά της.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί άνδρες ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για την παρουσία της ανήλικης, όπως όφειλαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα