Συνελήφθη 14χρονος που χτύπησε με γροθιά την 16χρονη αδελφή του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Σε βάρος του 14χρονου με καταγωγή από την Αλβανία σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία

Στράτος Λούβαρης
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 14χρονος στη Θεσσαλονίκη ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 16χρονη αδελφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5.30 το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου. Ο ανήλικος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στην αδελφή του και της κατάφερε τουλάχιστον ένα χτύπημα με γροθιά στο πρόσωπο.

Μετά το περιστατικό η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αφού τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου, με καταγωγή από την Αλβανία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ενόψει προκαταρκτικής έρευνας η οποία διατάχθηκε.
