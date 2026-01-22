Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Προσλήψεις 135 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Προσλήψεις 135 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Από 28 έως 29 Ιανουαρίου οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληψη 135 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2025-2026.
Πιο αναλυτικά, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:
- 60 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και
- 75 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν, λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατά την τρέχουσα φάση, θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 28 έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Πίνακας με τις προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ΕΔΩ.
Πίνακας με τις προσλήψεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΕΔΩ.
