Προσλήψεις 135 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Προσλήψεις Εκπαιδευτικοί Αναπληρωτές Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Προσλήψεις 135 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Από 28 έως 29 Ιανουαρίου οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία

Προσλήψεις 135 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βασιλική Χρυσοστομίδου
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληψη 135 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Πιο αναλυτικά, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:

- 60 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και

- 75 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν, λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατά την τρέχουσα φάση, θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 28 έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Πίνακας με τις προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ΕΔΩ.

Κλείσιμο
Πίνακας με τις προσλήψεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΕΔΩ.
Βασιλική Χρυσοστομίδου

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης