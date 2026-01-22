Δεύτερη ημέρα κακοκαιρίας σήμερα: Ποιες περιοχές θα πλήξει, καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας - 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους έως 10 μποφόρ αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, Πέμπτη, η κακοκαιρία που σάρωσε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και άφησε πίσω της δύο νεκρούς, μια 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και έναν λιμενικό στο Άστρος Κυνουρίας



Ήδη από το βράδυ της Τετάρτης έχει σταλεί μήνυμα





Live η πορεία της κακοκαιρίας









Κλειστοί δρόμοι στην Αττική Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΛΑΣ στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης για την περιοχή της Αττικής, διακοπή κυκλοφορίας υπάρχει στις οδούς:



Ειρήνης (Νέα Μάκρη) από την οδό Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στη συμβολή της με την οδό Αγίου Εφραίμ (από 16:50’ ώρα της 21/01/2026).



Κλείσιμο



Ανοίξεως από Μαρκόνι έως Ηγουμενίτσας (Αθήνα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. (Από 22:25΄ ώρα της 21/01/2026).



Αρίωνος (Ραφήνα) από το ύψος της Λ. Μαραθώνος. (Από 23:46΄ ώρα της 21/01/2026).



Λ. Ποσειδώνος (Νέα Μάκρη) από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας. (Από 02:16΄ ώρα της 22/01/2026)



Δείτε ΕΔΩ τις διακοπές κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια



ΜεΉδη από το βράδυ της Τετάρτης έχει σταλεί μήνυμα 112 για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με έκκληση για περιορισμό μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίεςΣύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΛΑΣ στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης για την περιοχή της Αττικής, διακοπή κυκλοφορίας υπάρχει στις οδούς:Ειρήνης (Νέα Μάκρη) από την οδό Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στη συμβολή της με την οδό Αγίου Εφραίμ (από 16:50’ ώρα της 21/01/2026).Παραλιακή Ανώνυμη οδός (Ωρωπός) από το ύψος της Επαρχ. Οδού Αμφιαρείου-Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους (από ώρα 19:40’ της 21/01/2026)Ανοίξεως από Μαρκόνι έως Ηγουμενίτσας (Αθήνα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. (Από 22:25΄ ώρα της 21/01/2026).Αρίωνος (Ραφήνα) από το ύψος της Λ. Μαραθώνος. (Από 23:46΄ ώρα της 21/01/2026).Λ. Ποσειδώνος (Νέα Μάκρη) από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας. (Από 02:16΄ ώρα της 22/01/2026)

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και δεκάδες οχήματα να ακινητοποιούνται. Οι οδηγοί χρειάστηκαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής για να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία.



Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπός, Κορωπί, Νέα Μάκρη και στον Δήμο Σαρωνικού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε περισσότερες από 450 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχή βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί.













Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές Μοσχάτο και Καλλιθέα.



Κατολισθήσεις και χειμάρροι στον Ωρωπό Στον Ωρωπό, η συνεχής και έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα του οδικού δικτύου, ενώ πολλοί κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.













Μηνύματα 112 για Ραφήνα και Ασπρόπυργο Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 σε κατοίκους κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης.







Νωρίτερα, αντίστοιχο μήνυμα είχε σταλεί και για την περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου, εξαιτίας υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.





Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους έως 10 μποφόρ, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.



Πιο αναλυτικά:



Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,



β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και



γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.



Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.



Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).



Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.



Ο καιρός σήμερα Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.



Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.



Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026 Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα Δωδεκάννησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός το Σάββατο 24-01-2026 Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός την Κυριακή 25-01-2026 Αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.