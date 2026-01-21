Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Απεγκλωβίστηκαν γονείς με τα δύο παιδιά τους από σπίτι στον Κάλαμο
Απεγκλωβίστηκαν γονείς με τα δύο παιδιά τους από σπίτι στον Κάλαμο
Ο Κοινοτάρχης Καλάμου, Δημήτρης Χορμοβίτης, είπε ότι έχουν αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα
Η σφοδρή κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική με δρόμους να πλημμυρίζουν και ρέματα να φουσκώνουν επικίνδυνα. Μία οικογένεια τεσσάρων ατόμων απεγκλωβίστηκε από σπίτι επί της οδού Αγίας Ειρήνης στο ρέμα της Ρεβυθιάς.
Στο σημείο βρέθηκαν οχήματα της Πολιτικής Προστασίας. Οι γονείς με τα δύο παιδιά τους απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.
Ο Κοινοτάρχης Καλάμου, Δημήτρης Χορμοβίτης, είπε στην ΕΡΤ ότι έχουν αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.
Στο σημείο βρέθηκαν οχήματα της Πολιτικής Προστασίας. Οι γονείς με τα δύο παιδιά τους απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.
Ο Κοινοτάρχης Καλάμου, Δημήτρης Χορμοβίτης, είπε στην ΕΡΤ ότι έχουν αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα