Απεγκλωβίστηκαν γονείς με τα δύο παιδιά τους από σπίτι στον Κάλαμο
Ο Κοινοτάρχης Καλάμου, Δημήτρης Χορμοβίτης, είπε ότι έχουν αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα

Η σφοδρή κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική με δρόμους να πλημμυρίζουν και ρέματα να φουσκώνουν επικίνδυνα. Μία οικογένεια  τεσσάρων ατόμων απεγκλωβίστηκε από σπίτι επί της οδού Αγίας Ειρήνης στο ρέμα της Ρεβυθιάς.

Στο σημείο βρέθηκαν οχήματα της Πολιτικής Προστασίας. Οι γονείς με τα δύο παιδιά τους απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Ο Κοινοτάρχης Καλάμου, Δημήτρης Χορμοβίτης, είπε στην ΕΡΤ ότι έχουν αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.
