Πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική: Πάνω από 140 χιλιοστά έπεσαν στου Παπάγου
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Καταιγίδα

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική: Πάνω από 140 χιλιοστά έπεσαν στου Παπάγου

Ακολουθεί ο Βύρωνας, το Χαλάνδρι , η Ηλιούπολη το Νομισματοκοπείο και οι Αμπελόκηποι

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική: Πάνω από 140 χιλιοστά έπεσαν στου Παπάγου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21/01 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική: Πάνω από 140 χιλιοστά έπεσαν στου Παπάγου


Στον χάρτη αποτυπώνεται ο συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 20:00 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 21/01/2026.

Αναλυτικά τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:

Παπάγου: 146.4 mm
Τακτικούπολη Τροιζηνίας: 130.4 mm
Βύρωνας Αττικής: 124.4 mm
Κλείσιμο
Χαλάνδρι: 125.8 mm
Ηλιούπολη: 125.4 mm
Νομισματοκοπείο: 123 mm
Αμπελόκηποι Αθηνών: 118.2 mm
Δίδυμα Αργολίδας: 116.6 mm


Πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική: Πάνω από 140 χιλιοστά έπεσαν στου Παπάγου
Πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική: Πάνω από 140 χιλιοστά έπεσαν στου Παπάγου


Στον παραπάνω χάρτη αποτυπώνεται ο συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην περιοχή της Αττικής μέχρι και τις 19:30 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 21/01/2026.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης