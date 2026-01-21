Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική: Πάνω από 140 χιλιοστά έπεσαν στου Παπάγου
Πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική: Πάνω από 140 χιλιοστά έπεσαν στου Παπάγου
Ακολουθεί ο Βύρωνας, το Χαλάνδρι , η Ηλιούπολη το Νομισματοκοπείο και οι Αμπελόκηποι
Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21/01 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.
Στον χάρτη αποτυπώνεται ο συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 20:00 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 21/01/2026.
Αναλυτικά τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:
Παπάγου: 146.4 mm
Τακτικούπολη Τροιζηνίας: 130.4 mm
Βύρωνας Αττικής: 124.4 mm
Χαλάνδρι: 125.8 mm
Ηλιούπολη: 125.4 mm
Νομισματοκοπείο: 123 mm
Αμπελόκηποι Αθηνών: 118.2 mm
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.
Στον χάρτη αποτυπώνεται ο συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 20:00 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 21/01/2026.
Αναλυτικά τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:
Παπάγου: 146.4 mm
Τακτικούπολη Τροιζηνίας: 130.4 mm
Βύρωνας Αττικής: 124.4 mm
Χαλάνδρι: 125.8 mm
Ηλιούπολη: 125.4 mm
Νομισματοκοπείο: 123 mm
Αμπελόκηποι Αθηνών: 118.2 mm
Δίδυμα Αργολίδας: 116.6 mm
Στον παραπάνω χάρτη αποτυπώνεται ο συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην περιοχή της Αττικής μέχρι και τις 19:30 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 21/01/2026.
Στον παραπάνω χάρτη αποτυπώνεται ο συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην περιοχή της Αττικής μέχρι και τις 19:30 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 21/01/2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα