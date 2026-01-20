Το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Στασινόπουλο της Βιοχάλκο, ποιοι παραβρέθηκαν

Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη - Ο Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος Γεώργιος απηύθυνε θερμά λόγια για τη ζωή και τη σταθερή υποστήριξη που πρόσφερε ο εκλιπών στη Βοιωτία

, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου, στην κηδεία που τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.



Στην τελετή, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τον εμβληματικό βιομήχανο, έδωσε το παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη, αποτίοντας φόρο τιμής στο μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανίας που έκλεισε με την απώλειά του.







Για τον τελευταίο χαιρετισμό ήρθε απ’ την Ελβετία και ο αδερφός του Νίκου Στασινόπουλου, Ευάγγελος, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Μάλιστα η κηδεία είχε μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να φθάσει απ’ το αεροδρόμιο.



Κατά τη διάρκεια της τελετής δεν εκφωνήθηκε επίσημος επικήδειος, καθώς αυτή ήταν η βούληση της οικογένειας. Όμως ο Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδειας και Αυλίδος Γεώργιος απηύθυνε θερμά λόγια για τη ζωή και τη σταθερή υποστήριξη που πρόσφερε ο εκλιπών στη Βοιωτία, ενώ μετέφερε και τα συλλυπητήρια του Αρχιεπισκόπου προς την οικογένεια.







Επίσης στην κηδεία έδωσε το παρών πλήθος του επιχειρηματικού κόσμου. Μέλη του ΣΕΒ υπό τον Πρόεδρο κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο απέτισαν τιμή στο Νίκο Στασινόπουλο. Μεταξύ αυτών ο πρώην Πρόεδρος του ΣΕΒ και Πρόεδρος της Quest Holdings Θεόδωρος Φέσσας, ο διευθύνων σύμβουλος της Accenture, Κυριάκος Σαμπατακάκης, ο Καλλίνικος Καλλίνικος της Goldair.



Επίσης ο Γιάννης Καντώνιας της Cosmos Aluminium, o βασικός μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνη κ. Μενέλαος Τασόπουλος. Φυσικά στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών ήταν και όλα τα στελέχη του Ομίλου Βιοχάλκο, όπως ο κ. Αλέξης Αλεξίου, διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings, ο κ. Πάνος Λωλος και ο κ. Νίκος Καραπατέας της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ο κ. Αντώνης Καραδελογλου της ΣΙΔΕΝΟΡ.



Κλείσιμο

Δείτε εικόνες:



Οι γιοι του Νίκου Στασινόπουλου, Μιχάλης και Ιπποκράτης Στα δεξιά ο Ιπποκράτης Στασινόπουλος και αριστερά ο Μιχάλης Στασινόπουλος Ο γιος του Νίκου Στασινόπουλου, Ιπποκράτης Ο αδερφός του Νίκου Στασινόπουλου, Ευάγγελος Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι Ο πρωθυπουργός στο Α' Νεκροταφείο για την κηδεία του Νίκου Στασινόπουλου Ο Νικόλαος Ντε Γκρες Μενέλας Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός μέτοχος Παπουτσάνης Ο Παύλος Ντε Γκρες Ο δικηγόρος Νίκος Πίμπλης





Το τελευταίο χαίρε στον «πατριάρχη της ΒΙΟΧΑΛΚΟ», Νίκο Στασινόπουλο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου, στην κηδεία που τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.Στην τελετή, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τον εμβληματικό βιομήχανο, έδωσε το παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη, αποτίοντας φόρο τιμής στο μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανίας που έκλεισε με την απώλειά του.Το κλίμα ήταν συγκινησιακά φορτισμένο, με την οικογένεια να στέκεται γύρω από το φέρετρο. Η σύζυγος του Αλέξανδρα και οι γιοι του Μιχάλης και Ιπποκράτης - Γιάννης που εδώ και αρκετά χρόνια έχουν αναλάβει τα ηνία του Ομίλου Βιοχάλκο.Για τον τελευταίο χαιρετισμό ήρθε απ’ την Ελβετία και, Ευάγγελος, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Μάλιστα η κηδεία είχε μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να φθάσει απ’ το αεροδρόμιο.Κατά τη διάρκεια της τελετής, καθώς αυτή ήταν η βούληση της οικογένειας. Όμως οΛεβαδειας και Αυλίδος Γεώργιος απηύθυνε θερμά λόγια για τη ζωή και τη σταθερή υποστήριξη που πρόσφερε ο εκλιπών στη Βοιωτία, ενώ μετέφερε και τα συλλυπητήρια του Αρχιεπισκόπου προς την οικογένεια.Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών βρέθηκαν για να τιμήσουν τον Νίκο Στασινόπουλο οι Παύλος και Νικόλαος Ντε Γκρες, ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας, η υπ. Τουρισμού κα Ολγα Κεφαλογιάννη και υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη.Επίσης στην κηδεία έδωσε το παρών πλήθος του επιχειρηματικού κόσμου. Μέλη του ΣΕΒ υπό τον Πρόεδρο κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο απέτισαν τιμή στο Νίκο Στασινόπουλο. Μεταξύ αυτών ο πρώην Πρόεδρος του ΣΕΒ και Πρόεδρος τηςΘεόδωρος Φέσσας, ο διευθύνων σύμβουλος τηςΚυριάκος Σαμπατακάκης, ο Καλλίνικος Καλλίνικος τηςΕπίσης οτης Cosmos Aluminium, o βασικός μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνη κ. Μενέλαος Τασόπουλος. Φυσικά στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών ήταν και όλα τα στελέχη του Ομίλου Βιοχάλκο, όπως ο κ.διευθύνων σύμβουλος της, ο κ.της, ο κ.της

Ο Νίκος Στασινόπουλος ηγήθηκε για δεκαετίες του κολοσσού της Βιοχάλκο, «πυλώνα» της ελληνικής βιομηχανίας και με ισχυρότατη διεθνή παρουσία σε όλο τον πλανήτη. Παρά τη δύναμη που συγκέντρωνε στα χέρια του, ο Νικόλαος Στασινόπουλος υπήρξε σχεδόν «αθέατος» από τα φώτα της δημοσιότητας, απέχοντας ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από κοινωνικές εκδηλώσεις και ήταν «αλλεργικός» σε κάθε επίδειξη πλούτου.



Ανήκε, άλλωστε, σε εκείνη τη μεγάλη γενιά των πρωτοπόρων της ελληνικής βιομηχανίας, όπως ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος και λίγοι ακόμη, που αν και ο καθένας τους θα μπορούσε να…αγοράσει τη μισή Εκάλη ή τη Μύκονο, απέφευγαν συστηματικά να δείξουν την πραγματική τους ισχύ, ζώντας αθόρυβα και σε κάθε περίπτωση χωρίς τις υπερβολές και τις «πασαρέλες» που συνοδεύουν σήμερα ακόμη και κάποιους τηλεοπτικούς αστέρες.