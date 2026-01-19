Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Χωρίς ταξί η Αττική για 48 ώρες, τα αιτήματα του ΣΑΤΑ
Τα ταξί τραβούν χειρόφρενο από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης μέχρι και τις 06:00 την Πέμπτη
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου έως και τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης τα ταξί της Αττικής.
«Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει για ακόμη μία φορά τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί», αναφέρει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).
Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ:
1.️ Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
2.️ Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
3. ️Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
4. ️Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
6.️ Ερανιστικό Νομοσχέδιο
