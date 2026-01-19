Νέες αιχμές Μωραΐτη για Καρυστιανού: Οι γονείς και συγγενείς των Τεμπών κατάλαβαν νωρίς, όσοι τους διαπόμπευσαν τους οφείλουν μια συγγνώμη

Δείτε την ανάρτηση

Οι γονείς και συγγενείς των Τεμπών κατάλαβαν νωρίς. Όσοι τους διαπόμπευσαν για να υπερασπιστούν φανατικά ένα μόνο πρόσωπο, την πρόεδρο του Συλλόγου κυρία Καρυστιανού, τους οφείλουν μία μεγάλη συγγνώμη. Να δούμε αν θα έχουν το θάρρος να την πουν. — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) January 19, 2026

«Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026;»

Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση;

Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026;

Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις;



Και μόνο που, λόγω της… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) January 19, 2026