Νέες αιχμές Μωραΐτη για Καρυστιανού: Οι γονείς και συγγενείς των Τεμπών κατάλαβαν νωρίς, όσοι τους διαπόμπευσαν τους οφείλουν μια συγγνώμη
Αιχμές αφήνει ο γνωστός στιχουργός κατά των «υπερασπιστών» της πρώην προέδρου του Συλλόγου για τα Τέμπη με αφορμή την πρόθεσή της να ιδρύσει πολιτικό φορέα
Στην Μαρία Καρυστιανού έστρεψε τα βέλη του ο Νίκος Μωραΐτης με αιχμηρή ανάρτησή του στο Χ, με αφορμή την πρόθεσή της για ίδρυση πολιτικού φορέα.
Συγκεκριμένα, ο γνωστός στιχουργός αναφέρθηκε σε συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όσοι τους διαπόμπευσαν για να υπερασπιστούν φανατικά ένα μόνο πρόσωπο, την πρόεδρο του Συλλόγου κυρία Καρυστιανού, τους οφείλουν μία μεγάλη συγγνώμη».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη:
«Οι γονείς και συγγενείς των Τεμπών κατάλαβαν νωρίς. Όσοι τους διαπόμπευσαν για να υπερασπιστούν φανατικά ένα μόνο πρόσωπο, την πρόεδρο του Συλλόγου κυρία Καρυστιανού, τους οφείλουν μία μεγάλη συγγνώμη. Να δούμε αν θα έχουν το θάρρος να την πουν».
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο X, o γνωστός στιχουργός διερωτήθηκε: «Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση; Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026; Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις;» και πρόσθεσε: «Και μόνο που, λόγω της δημοτικότητας της κυρίας Καρυστιανού, ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα στη χώρα είναι ανατριχιαστικό».
Οι γονείς και συγγενείς των Τεμπών κατάλαβαν νωρίς. Όσοι τους διαπόμπευσαν για να υπερασπιστούν φανατικά ένα μόνο πρόσωπο, την πρόεδρο του Συλλόγου κυρία Καρυστιανού, τους οφείλουν μία μεγάλη συγγνώμη. Να δούμε αν θα έχουν το θάρρος να την πουν.— Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) January 19, 2026
«Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026;»Νωρίτερα, σήμερα, ο Νίκος Μωραίτης με άλλη ανάρτησή του είχε εκφράσει την αντίθεσή του με την Μαρία Καρυστιανού στο θέμα των αμβλώσεων.
Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση;— Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) January 19, 2026
Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026;
Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις;
Και μόνο που, λόγω της…
