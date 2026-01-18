Ωράριο καταστημάτων (18/1): Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή, πότε κλείνουν και τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Η Κυριακή αυτή είναι η πρώτη από τις δύο που προβλέπεται άνοιγμα καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο, αφού ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου