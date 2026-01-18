Ωράριο καταστημάτων (18/1): Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή, πότε κλείνουν και τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
Ωράριο καταστημάτων (18/1): Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή, πότε κλείνουν και τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Η Κυριακή αυτή είναι η πρώτη από τις δύο που προβλέπεται άνοιγμα καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο, αφού ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου

Ωράριο καταστημάτων (18/1): Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή, πότε κλείνουν και τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
Ανοίγουν τα μαγαζιά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, καθώς οι χειμερινές εκπτώσεις μπαίνουν σε φουλ ρυθμούς και δίνουν «ανάσα» σε αγορά και καταναλωτές. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα είναι 11:00 έως 18:00, με πιθανές μικρές αποκλίσεις ανά αλυσίδα.

Η Κυριακή αυτή είναι η πρώτη από τις δύο που προβλέπεται άνοιγμα καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο, αφού ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου.

Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες, από τις 11:00 έως τις 20:00
The Mall Athens: 11:00 έως 20:00
Athens Metro Mall: 11:00 έως 20:00
Golden Hall: 11:00 έως 20:00
Designer Outlet Athens (McArthurGlen): 11:00 έως 20:00
Attica: 11:00 έως 20:00
Notos: 11:00 έως 20:00
Κλείσιμο
Riverwest: 11:00 έως 20:00
IKEA: 11:00 έως 20:00

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ και ποια θα είναι ανοιχτά

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά τις Κυριακές των εκπτώσεων. Εξαιρέσεις αποτελούν συγκεκριμένα μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο, όπως τα AB Shop & Go και τα OK Markets, τα οποία δουλεύουν κανονικά.
Ανοιχτά θα είναι τα LIDLαπό τις 11:00 έως τις 20:00
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: τα παρακάτω καταστήματα AB του δικτύου Λιανικής θα λειτουργήσουν ως εξής:
Άγιος Δημήτριος Metro Mall, Πειραιώς 11.00 έως 20.00
Ακρόπολη, Μητροπόλεως, Λευκός Πύργος, Ικάρου Ηράκλειο 11.00 έως 17.00
Σαντορίνη 11.00 έως 18.00 (όλες τις Κυριακές του έτους)
Αεροδρόμιο 07.00 έως 23.00 (όλες τις Κυριακές του έτους)
Shop & Go: Λειτουργούν κανονικά, με διευρυμένο ωράριο από 10:00 έως 22:00

Μέχρι πότε κρατούν οι χειμερινές εκπτώσεις

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, όμως όποιος μπει στη διαδικασία πρέπει να τηρεί τους κανόνες που προβλέπει η νομοθεσία.
