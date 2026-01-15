Δένδιας: Η Ελλάδα αποκτά τις ισχυρότερες φρεγάτες στον πλανήτη - Και στις 4 Belharra θα τοποθετηθούν στρατηγικά όπλα
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Δένδιας Φρεγάτα Κίμων Belh@rra Ένοπλες Δυνάμεις

Δένδιας: Η Ελλάδα αποκτά τις ισχυρότερες φρεγάτες στον πλανήτη - Και στις 4 Belharra θα τοποθετηθούν στρατηγικά όπλα

Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν - Επιδίωξή μας είναι να αποτρέψουμε οποιονδήποτε θέλει να ανατρέψει τις συνθήκες και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Δένδιας: Η Ελλάδα αποκτά τις ισχυρότερες φρεγάτες στον πλανήτη - Και στις 4 Belharra θα τοποθετηθούν στρατηγικά όπλα
37 ΣΧΟΛΙΑ
Στην άφιξη του «Κίμωνα», της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου Belharra, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 και υπογράμμισε ότι όταν ολοκληρωθεί το εξοπλιστικό πρόγραμμα και οι τέσσερες φρεγάτες FDI θα φέρουν στρατηγικά όπλα.

Οι πύραυλοι ELSA (σ.σ. το βεληνεκές των οποίων υπολογίζεται στα 1.000 χιλιόμετρα) θα τοποθετηθούν και στις 4 φρεγάτες είπε ο κ. Δένδιας και τόνισε με έμφαση ότι το γεγονός αυτό θα τις καταστήσει τις ισχυρότερες φρεγάτες στον πλανήτη με άπειρες δυνατότητες.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται πλέον σε μια μια νέα μηχανή γνώσης και δεδομένων με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σημειώνοντας ότι σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην ερώτηση αν μετά την ανατροπή των ισορροπιών στον αέρα με τα F- 35 και τα Rafalle θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μια ανατροπή ισορροπίας στη θάλασσα, ο κ. Δένδιας είπε ότι η επιδίωξη της Ελλάδας είναι να αποτρέψει οποιονδήποτε θέλει να ανατρέψει συνθήκες και κυριαρχικά μας δικαιώματα.

«Με την ατζέντα 2030 θα δημιουργήσουμε τις ισχυρότερες δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού» ανέφερε επίσης ο Νίκος Δένδιας.

Στην ερώτηση αν οι εξοπλισμοί της Αθήνας προκαλούν εκνευρισμό στην Άγκυρα, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε και τόσο ήρεμα νερά στο Αιγαίο ο κ. Δένδιας είπε ότι η Άγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται, η Ελλάδα δεν απειλεί την Τουρκία, το ανάποδο συμβαίνει..

Ερωτηθείς για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας είπε ότι οι εξοπλισμοί δίνουν την δυνατότητα στον πρωθυπουργό να διαπραγματεύεται γνωρίζοντας ότι η χώρα είναι ισχυρή και και να μην υποκύπτει σε κανέναν εκβιασμό.

Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfpcbbhxyr9t)
Κλείσιμο



37 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης