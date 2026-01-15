Δένδιας: Η Ελλάδα αποκτά τις ισχυρότερες φρεγάτες στον πλανήτη - Και στις 4 Belharra θα τοποθετηθούν στρατηγικά όπλα
Δένδιας: Η Ελλάδα αποκτά τις ισχυρότερες φρεγάτες στον πλανήτη - Και στις 4 Belharra θα τοποθετηθούν στρατηγικά όπλα
Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν - Επιδίωξή μας είναι να αποτρέψουμε οποιονδήποτε θέλει να ανατρέψει τις συνθήκες και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Στην άφιξη του «Κίμωνα», της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου Belharra, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 και υπογράμμισε ότι όταν ολοκληρωθεί το εξοπλιστικό πρόγραμμα και οι τέσσερες φρεγάτες FDI θα φέρουν στρατηγικά όπλα.
Οι πύραυλοι ELSA (σ.σ. το βεληνεκές των οποίων υπολογίζεται στα 1.000 χιλιόμετρα) θα τοποθετηθούν και στις 4 φρεγάτες είπε ο κ. Δένδιας και τόνισε με έμφαση ότι το γεγονός αυτό θα τις καταστήσει τις ισχυρότερες φρεγάτες στον πλανήτη με άπειρες δυνατότητες.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται πλέον σε μια μια νέα μηχανή γνώσης και δεδομένων με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σημειώνοντας ότι σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στην ερώτηση αν μετά την ανατροπή των ισορροπιών στον αέρα με τα F- 35 και τα Rafalle θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μια ανατροπή ισορροπίας στη θάλασσα, ο κ. Δένδιας είπε ότι η επιδίωξη της Ελλάδας είναι να αποτρέψει οποιονδήποτε θέλει να ανατρέψει συνθήκες και κυριαρχικά μας δικαιώματα.
«Με την ατζέντα 2030 θα δημιουργήσουμε τις ισχυρότερες δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού» ανέφερε επίσης ο Νίκος Δένδιας.
Στην ερώτηση αν οι εξοπλισμοί της Αθήνας προκαλούν εκνευρισμό στην Άγκυρα, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε και τόσο ήρεμα νερά στο Αιγαίο ο κ. Δένδιας είπε ότι η Άγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται, η Ελλάδα δεν απειλεί την Τουρκία, το ανάποδο συμβαίνει..
Ερωτηθείς για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας είπε ότι οι εξοπλισμοί δίνουν την δυνατότητα στον πρωθυπουργό να διαπραγματεύεται γνωρίζοντας ότι η χώρα είναι ισχυρή και και να μην υποκύπτει σε κανέναν εκβιασμό.
Δείτε βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfpcbbhxyr9t)
Οι πύραυλοι ELSA (σ.σ. το βεληνεκές των οποίων υπολογίζεται στα 1.000 χιλιόμετρα) θα τοποθετηθούν και στις 4 φρεγάτες είπε ο κ. Δένδιας και τόνισε με έμφαση ότι το γεγονός αυτό θα τις καταστήσει τις ισχυρότερες φρεγάτες στον πλανήτη με άπειρες δυνατότητες.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται πλέον σε μια μια νέα μηχανή γνώσης και δεδομένων με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σημειώνοντας ότι σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στην ερώτηση αν μετά την ανατροπή των ισορροπιών στον αέρα με τα F- 35 και τα Rafalle θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μια ανατροπή ισορροπίας στη θάλασσα, ο κ. Δένδιας είπε ότι η επιδίωξη της Ελλάδας είναι να αποτρέψει οποιονδήποτε θέλει να ανατρέψει συνθήκες και κυριαρχικά μας δικαιώματα.
«Με την ατζέντα 2030 θα δημιουργήσουμε τις ισχυρότερες δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού» ανέφερε επίσης ο Νίκος Δένδιας.
Στην ερώτηση αν οι εξοπλισμοί της Αθήνας προκαλούν εκνευρισμό στην Άγκυρα, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε και τόσο ήρεμα νερά στο Αιγαίο ο κ. Δένδιας είπε ότι η Άγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται, η Ελλάδα δεν απειλεί την Τουρκία, το ανάποδο συμβαίνει..
Ερωτηθείς για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας είπε ότι οι εξοπλισμοί δίνουν την δυνατότητα στον πρωθυπουργό να διαπραγματεύεται γνωρίζοντας ότι η χώρα είναι ισχυρή και και να μην υποκύπτει σε κανέναν εκβιασμό.
Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα