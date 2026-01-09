«Πήρα τη σανίδα και έτρεξα»: Σέρφερ περιγράφει τη δραματική διάσωση ψαρά στις εκβολές του Στρυμόνα
«Πήρα τη σανίδα και έτρεξα»: Σέρφερ περιγράφει τη δραματική διάσωση ψαρά στις εκβολές του Στρυμόνα
Οι άνεμοι έπνεαν θυελλώδεις όταν ανετράπη η βάρκα με τον έναν άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του και τον άλλο να παλεύει με τα κύματα
Τραγωδία στις 3 Ιανουαρίου στις εκβολές του Στρυμόνα, μετά την ανατροπή βάρκας που είχε σαν αποτέλεσμα ένας ψαράς να αφήσει την τελευταία του πνοή και ένας να παλεύει με τα κύματα αλλά να φτάνει στην ακτή μετά την προσπάθεια ενός σέρφερ που αποφάσισε να βουτήξει στα παγωμένα νερά.
Οι άνεμοι έπνεαν θυελλώδεις όταν ανετράπη η βάρκα με τον έναν άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του και τον άλλο να παλεύει με τα κύματα. Στην ακτή βρέθηκαν άτομα τα οποία έδιναν κουράγιο στον άνδρα ενώ εμφανίστηκε ένας σέρφερ από παρακείμενη παραλία που βούτηξε για να σώσει τον ψαρά. «Ζύγισα την κατάσταση και είπα να μπω να τον βοηθήσω. Οπότε πήρα την απόφαση εκείνη τη στιγμή και μπήκα», είπε ο 31χρονος Νίκος Μαυρίδης στο MEGA.
«Εγώ έκανα σερφ λίγο πιο κάτω και ήμουν πάνω στο κύμα. Είδα μία κυρία να φωνάζει πανικόβλητη και μου είπε πως έγινε ανατροπή μίας βάρκας, ένας ψαράς έχει πνιγεί και ένας χαροπαλεύει, μόνος εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε», ανέφερε. Ο ψαράς «ήταν γύρω στα 50-60 μέτρα μέσα στη θάλασσα, ευτυχώς τα κύματα έσκαγαν πιο πίσω. Πήρα τη σανίδα από το αυτοκίνητο και έτρεξα να μπω μέσα».
«Έπρεπε να πάρεις γρήγορα την απόφαση. Τα νερά ήταν πάρα πολύ κρύα. Ο άνθρωπος ήταν ημιλιπόθυμος εκείνη τη στιγμή, οπότε νομίζω ήταν πολύ λεπτή γραμμή. Ήταν τραγικό. Ήταν 30 άτομα έξω και ο άνθρωπος ήταν στα 50 μέτρα και θα μπορούσε να πνιγεί και να τον κοιτάνε. Οπότε κάτι, ένας στοιχειώδης εξοπλισμός, να υπάρχει κάτι, να μπορούμε να βοηθήσουμε», συμπλήρωσε.
Μετά τη διάσωση, ο ψαράς βρέθηκε δίπλα στη φωτιά που είχαν ανάψει οι παραβρισκόμενοι στην ακτή και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου με υποθερμία. Η σορός του άνδρα ανασύρθηκε από δύτες και μεταφέρθηκε στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.
Οι άνεμοι έπνεαν θυελλώδεις όταν ανετράπη η βάρκα με τον έναν άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του και τον άλλο να παλεύει με τα κύματα. Στην ακτή βρέθηκαν άτομα τα οποία έδιναν κουράγιο στον άνδρα ενώ εμφανίστηκε ένας σέρφερ από παρακείμενη παραλία που βούτηξε για να σώσει τον ψαρά. «Ζύγισα την κατάσταση και είπα να μπω να τον βοηθήσω. Οπότε πήρα την απόφαση εκείνη τη στιγμή και μπήκα», είπε ο 31χρονος Νίκος Μαυρίδης στο MEGA.
«Εγώ έκανα σερφ λίγο πιο κάτω και ήμουν πάνω στο κύμα. Είδα μία κυρία να φωνάζει πανικόβλητη και μου είπε πως έγινε ανατροπή μίας βάρκας, ένας ψαράς έχει πνιγεί και ένας χαροπαλεύει, μόνος εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε», ανέφερε. Ο ψαράς «ήταν γύρω στα 50-60 μέτρα μέσα στη θάλασσα, ευτυχώς τα κύματα έσκαγαν πιο πίσω. Πήρα τη σανίδα από το αυτοκίνητο και έτρεξα να μπω μέσα».
«Έπρεπε να πάρεις γρήγορα την απόφαση. Τα νερά ήταν πάρα πολύ κρύα. Ο άνθρωπος ήταν ημιλιπόθυμος εκείνη τη στιγμή, οπότε νομίζω ήταν πολύ λεπτή γραμμή. Ήταν τραγικό. Ήταν 30 άτομα έξω και ο άνθρωπος ήταν στα 50 μέτρα και θα μπορούσε να πνιγεί και να τον κοιτάνε. Οπότε κάτι, ένας στοιχειώδης εξοπλισμός, να υπάρχει κάτι, να μπορούμε να βοηθήσουμε», συμπλήρωσε.
Μετά τη διάσωση, ο ψαράς βρέθηκε δίπλα στη φωτιά που είχαν ανάψει οι παραβρισκόμενοι στην ακτή και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου με υποθερμία. Η σορός του άνδρα ανασύρθηκε από δύτες και μεταφέρθηκε στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα