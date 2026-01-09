«Πήρα τη σανίδα και έτρεξα»: Σέρφερ περιγράφει τη δραματική διάσωση ψαρά στις εκβολές του Στρυμόνα

Οι άνεμοι έπνεαν θυελλώδεις όταν ανετράπη η βάρκα με τον έναν άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του και τον άλλο να παλεύει με τα κύματα