Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε από δύτες ψαράς στον Στρυμόνα
Μαζί με έναν ακόμα άνδρα είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι με το Λιμενικό να στήνει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ψαράς νωρίτερα σήμερα στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.
Συγκεκριμένα, δύο ψαράδες είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι με το Λιμενικό να στήνει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, ενώ η βάρκα στην οποία επέβαιναν φέρεται να είχε ανατραπεί. Τελικά, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα, με τον έναν να ανασύρεται από δύτες χωρίς τις αισθήσεις του.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι δύο επιβαίνοντες στη βάρκα είναι Βούλγαροι, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διεξαχθούν έρευνες για το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτο άτομο στη βάρκα.
Ο άνδρας μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής, ενώ ο δεύτερος στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Στην επιχείρηση συμμετείχε κι ένα ελικόπτερο Super Puma.
