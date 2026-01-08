Εμφύλιο... χιονοπόλεμο ξεκίνησαν οι μετεωρολόγοι: Οι «πολικές φωτοβολίδες» που άναψαν φωτιές

Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, προέβλεψε πως από τους νοτιάδες και τις βροχές θα πάμε σε χιονιά, ακόμα και στα πεδινά - Ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε πως «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα» και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σχολίασε πως «ο καιρός δεν είναι clickbait» - Ο πρώτος... επανήλθε ξαναγράφοντας για «πολικές φωτοβολίδες»
Ο καιρός των επόμενων ημερών βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μετά τις εκτιμήσεις για πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμη και σε πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και σε νησιά του Αιγαίου. Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στον μετεωρολογικό χώρο, με άλλους ειδικούς να εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για υπερβολές που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, προέβλεπε πως από τους νοτιάδες και τις βροχές θα πάμε «στις πολικές φωτοβολίδες». «Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας», έγραψε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος. Μάλιστα, δημοσίευσε και διάγραμμα στο οποίο «παρουσιάζονται οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο κέντρο της Αθήνας σε μόλις λίγες ημέρες».
«Εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης με αποτέλεσμα να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας με εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης, συνέχισε. Έπειτα, έκανε λόγο για «επικίνδυνες βροχές» προβλέποντας «νέο Εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης με αποτέλεσμα να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας με εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης».
Μέσα στην Κυριακή -σύμφωνα πάντα με τον κ. Μαρουσάκη- μία «πολική αέρια μάζα» θα «κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά». Ο μετεωρολόγος συνεχίζει σημειώνοντας πως πιθανόν «χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης».
Ταυτόχρονα έκανε λόγο για «πολικές θερμοκρασίες» το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα (11-12/1): «Το διήμερο Δευτέρα - Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια».
«Πολικό ψύχος αλλά φωτοβολίδα όπως γράψαμε και στον πρώτο μας τίτλο μιας και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και στη συνέχεια η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο. Με άλλα λόγια Θερμοκρασιακό ασανσέρ! Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!», κατέληγε στην ανάρτησή του.
Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Σε ανάρτησή με τίτλο «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα», ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ συνεχίζει: «όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά».
«Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να "προεξοφλήσουμε", είναι η αισθητή - αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές», σημειώνει.
Κολυδάς: «Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα»
Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Θοδωρή Κολυδά, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρεται τόσο στις «προγνώσεις» όσο και σε σχετικά δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του πως «ο καιρός δεν είναι clickbait»: «O καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές ”προγνώσεις”, που ανακυκλώνονται τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες, για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».
Τσατραφύλλιας: O καιρός δεν είναι clickbait
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επανήλθε εκ νέου κάνοντας λόγο για «πολικές φωτοβολίδες» με τη μία «να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» ενώ δεν απέκλεισε οι χιονοπτώσεις να απασχολήσουν «ακόμη και θαλάσσιες εκτάσεις». «Η καρδιά του Χειμώνα χτυπά έντονα και στη χώρα μας», καταλήγει στην ανάρτησή του.
Μαρουσάκης: «Η κίνηση της πολικής αέριας μάζας από το προγνωστικό μας σύστημα σχετικά με τις δύο πολικές φωτοβολίδες που αναμένουμε»
Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου αφού προέβλεψε πως νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα από το ερχόμενο Σάββατο (10/1) με βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις νοτιάδες, απέφυγε να κάνει πρόγνωση για χιόνια λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να δούμε τι χιόνια θα φέρει αυτή (σ.σ. η κακοκαιρία)».
«Να δούμε τι χιόνια θα φέρει»
«Το Σάββατο ξαναέρχεται κακοκαιρία με σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά: θυελλώδη νοτιά που θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ με ισχυρές βροχές, τις ισχυρότερες στη δυτική Ελλάδα. Από την Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία, έντονη ψυχρή εισβολή Δευτέρα και Τρίτη», προέβλεψε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ.
Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.`
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.
Αναλυτικά:
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι.
Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι 4 και γρήγορα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στη δυτική κυρίως Μακεδονία θα αυξηθούν.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 γρήγορα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από μείον 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά στην Κρήτη 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα νότια έως 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώραςμε χαμηλότερο υψόμετρο.
Ο καιρός το Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.
Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.
Πρόγνωση για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.
Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.
Πρόγνωση για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.
Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.
Ο καιρός την Τρίτη 13 Ιανουαρίου
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.
