Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
Τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν άτομο από την ταράτσα
Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, επί της οδού Νυμφαίου, ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.
Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Στο διαμέρισμα η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο ενώ έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν άτομο από την ταράτσα.
Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Στο διαμέρισμα η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο ενώ έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν άτομο από την ταράτσα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα