Λαϊκές αγορές: Αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις, δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα κύρια αιτήματα

Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών – Νωρίτερα υπήρξε συμφωνία με τον υπ. Ανάπτυξης για νομοθετική παρέμβαση και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών





Το πρώτο αφορά την εύρεση εναλλακτικού τρόπου δήλωσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής και το δεύτερο αίτημα αφορά το τεκμαρτό εισόδημα. Είχε προηγηθεί το πρωί συνάντηση των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας με τον υπ. Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο όπου επιτεύχθηκε συμφωνία για τις αλλαγές που επιθυμούν οι επαγγελματίες στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.











Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Παραγωγών των Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών της Αττικής, Κώστα Στουραΐτη, συμφωνήθηκε να οριστούν δύο νέες συναντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Η οριστικοποίηση των ραντεβού αναμένεται αύριο, Πέμπτη.



Το οικονομικό επιτελείο δεσμεύτηκε να εξετάσει τα δύο κύρια αιτήματα των εκπροσώπων. Το πρώτο αφορά την εύρεση εναλλακτικού τρόπου δήλωσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι εκδίδουν ήδη τέτοιο δελτίο κατά τη φόρτωση των προϊόντων τους για τη λαϊκή, και η επανάληψη της διαδικασίας μετά το πέρας της αγοράς δημιουργεί δυσκολίες.



«Υπήρξε μία βάση συζήτησης και διαλόγου», δήλωσε ο Κώστας Στουραΐτης, τονίζοντας ότι το κλίμα ήταν καλύτερο από το αναμενόμενο. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο δέχτηκε τα ζητήματα που τέθηκαν και δεσμεύτηκε να τα εξετάσει διεξοδικά στις επόμενες συναντήσεις.



Οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για τους επαγγελματίες που εξυπηρετούν καθημερινά τους πολίτες, παρέχοντας φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές.



Τι αλλάζει στις αγορές



Το πρωί ο υπ. Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος δεσμεύτηκε για σαρωτικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των λαϊκών αγορών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση της εισόδου νέων παραγωγών και επαγγελματιών, επισφραγίζοντας έναν διάλογο σχεδόν τεσσάρων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών.



Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη έτοιμη νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία προωθούνται ρυθμίσεις που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας χρόνιες παθογένειες και διοικητικά εμπόδια, που τα τελευταία χρόνια περιόριζαν τόσο τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών όσο και την ανανέωση του θεσμού παρά τη νομοθετική παρέμβαση του 2021.



Στην καρδιά του νέου πλαισίου προβλέπεται πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών, οι οποίες μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, καθώς και προκήρυξη όλων των κενών θέσεων, με ηλεκτρονική κλήρωση και τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών που θα συγκεντρώνει όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης και διαχείρισης.



Παράλληλα, καθορίζεται ανώτατο ημερήσιο τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα όπως η αμοιβαία αλλαγή θέσης και λαϊκής αγοράς, η βελτίωση θέσης, η μεταβίβαση αδειών, καθώς και θέματα εργασιακής υποστήριξης και αναπλήρωσης των πωλητών.



Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για ποσοστό 10% εποχικών θέσεων σε κάθε λαϊκή αγορά, αποκλειστικά για παραγωγούς, αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία και συμφωνία δήμων και φορέων λειτουργίας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες, πιο «φρέσκες» αγορές τοπικού χαρακτήρα.



Στο υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζουν ότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 έχει καταργηθεί η υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση αδειών, κίνηση που διασφάλισε την απρόσκοπτη εργασία χιλιάδων επαγγελματιών και απέτρεψε απώλειες αδειών λόγω οφειλών.