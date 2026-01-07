Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Κλειστή η Καραγεώργη Σερβίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω εργασιών Ε.ΥΔ.Α.Π.
Οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας
Λόγω εκτέλεσης εργασιών από την Ε.ΥΔ.Α.Π., έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, από το ύψος της Πλατείας Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας.
Ο αποκλεισμός του δρόμου ισχύει από το ύψος της Πλατείας Συντάγματος και κρίθηκε απαραίτητος προκειμένου να εκτελεστούν επείγουσες εργασίες από τα συνεργεία της Ε.ΥΔ.Α.Π.
Οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.
