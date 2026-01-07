Κλειστή η Καραγεώργη Σερβίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω εργασιών Ε.ΥΔ.Α.Π.
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Σύνταγμα Τροχαία ΕΥΔΑΠ

Κλειστή η Καραγεώργη Σερβίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω εργασιών Ε.ΥΔ.Α.Π.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας

Κλειστή η Καραγεώργη Σερβίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω εργασιών Ε.ΥΔ.Α.Π.
3 ΣΧΟΛΙΑ
Λόγω εκτέλεσης εργασιών από την Ε.ΥΔ.Α.Π., έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, από το ύψος της Πλατείας Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο αποκλεισμός του δρόμου ισχύει από το ύψος της Πλατείας Συντάγματος και κρίθηκε απαραίτητος προκειμένου να εκτελεστούν επείγουσες εργασίες από τα συνεργεία της Ε.ΥΔ.Α.Π.



Οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης