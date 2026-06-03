Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
«Ξαναχτύπησε» ο Κάμελ στον Βόλο: Επίθεση σε βάρος του κατήγγειλε διερχόμενος πεζός στα Παλαιά
«Ξαναχτύπησε» ο Κάμελ στον Βόλο: Επίθεση σε βάρος του κατήγγειλε διερχόμενος πεζός στα Παλαιά
Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές από παλαιότερες υποθέσεις και έχει απασχολήσει επανειλημμένα για παραβατική συμπεριφορά και επιθέσεις κυρίως σε βάρος γυναικών
Νέο περιστατικό που φέρεται να εμπλέκει τον επονομαζόμενο «Κάμελ» καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνοικία των Παλαιών στον Βόλο, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες το taxydromos.gr, άνδρας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον συγκεκριμένο άνδρα ενώ βρισκόταν σε δημόσιο δρόμο της περιοχής. Μετά την αναφορά του συμβάντος στο Κέντρο Άμεσης Δράσης, δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.
Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές από παλαιότερες υποθέσεις και έχει απασχολήσει επανειλημμένα για παραβατική συμπεριφορά και επιθέσεις κυρίως σε βάρος γυναικών, ενώ στο παρελθόν είχε βρεθεί και στη φυλακή.
Σύμφωνα με πληροφορίες το taxydromos.gr, άνδρας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον συγκεκριμένο άνδρα ενώ βρισκόταν σε δημόσιο δρόμο της περιοχής. Μετά την αναφορά του συμβάντος στο Κέντρο Άμεσης Δράσης, δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.
Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές από παλαιότερες υποθέσεις και έχει απασχολήσει επανειλημμένα για παραβατική συμπεριφορά και επιθέσεις κυρίως σε βάρος γυναικών, ενώ στο παρελθόν είχε βρεθεί και στη φυλακή.
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