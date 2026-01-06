Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος είναι πανέτοιμη να ανταποκριθεί στη θεσμική της υποχρέωση, ανησυχούμε για την κατάσταση στη Νεκρή Ζώνη
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος είναι πανέτοιμη να ανταποκριθεί στη θεσμική της υποχρέωση, ανησυχούμε για την κατάσταση στη Νεκρή Ζώνη
Διπλό μήνυμα ετοιμότητας τόσο για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ όσο και για νέες συζητήσεις στο κυπριακό έστειλε ο Κύπριος ηγέτης
Μήνυμα διπλής ετοιμότητας έστειλε από την Πάφο ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνδέοντας την αυριανή επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με την κινητικότητα στο Κυπριακό, μετά τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Μετά την τελετή καθαγιασμού των υδάτων, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχήθηκε «χρόνια πολλά» και «καλή φώτιση» και, ερωτηθείς για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε ότι η Κύπρος είναι «πανέτοιμη» να ανταποκριθεί στη θεσμική της υποχρέωση, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας και την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Το πολιτικό μήνυμα που θέλησε να περάσει η Λευκωσία είναι ότι, όποτε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ απευθύνει πρόσκληση, η ελληνοκυπριακή πλευρά δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στη «διευρυμένη διάσκεψη» που έχει συμφωνηθεί, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.
Στο παρασκήνιο, οι εκθέσεις Γκουτέρες που κατατέθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου προς το Συμβούλιο Ασφαλείας καταγράφουν «νέα στιγμή ευκαιρίας» και μια επιφυλακτική ελπίδα, με φόντο και τις εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή ηγεσία.
Η αναφορά αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο στο χωριό Μάμμαρι, όπου γεωργοί κατήγγειλαν παρενόχληση και απειλές από Τούρκους στρατιώτες και προσωπικό του κατοχικού καθεστώτος εντός της ουδέτερης ζώνης, περιστατικό που προκάλεσε δημόσιες αντιδράσεις.
Σημειώνεται ότι ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 15 Ιανουαρίου, ενώ η ανανέωση της εντολής της Δύναμης τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη Ιανουαρίου, καθώς η υφιστάμενη λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026.
Μετά την τελετή καθαγιασμού των υδάτων, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχήθηκε «χρόνια πολλά» και «καλή φώτιση» και, ερωτηθείς για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε ότι η Κύπρος είναι «πανέτοιμη» να ανταποκριθεί στη θεσμική της υποχρέωση, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας και την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Προεδρία ΕΕ με φόντο τις γεωπολιτικές αναταράξειςΗ Λευκωσία έχει ήδη αναλάβει την Προεδρία από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ η επίσημη τελετή έναρξης πραγματοποιείται αύριο, σε μια περίοδο όπου η ΕΕ δοκιμάζεται ταυτόχρονα σε άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οικονομία και ανθεκτικότητα. Σε πρόσφατο μήνυμα του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης περιέγραψε ως κεντρικό ζητούμενο μια «αυτόνομη Ένωση» που μπορεί να σταθεί ισχυρή και ασφαλής, με έμφαση και στην εμβάθυνση συνεργασιών με εταίρους.
«Κρατώ τον θετικό τόνο» ΓκουτέρεςΣτο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι διάβασε «οριζόντια» τις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ και ξεχώρισε «τον θετικό τόνο», σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που αυτό αποτυπώνεται τόσο καθαρά στα κείμενα. Κατά τον ίδιο, το κρίσιμο είναι να συζητηθεί «η ουσία του Κυπριακού», καθώς επί δυόμισι χρόνια, όπως είπε, με τον Ερσίν Τατάρ οι συνομιλίες δεν έμπαιναν στην ουσία και περιορίζονταν σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Το πολιτικό μήνυμα που θέλησε να περάσει η Λευκωσία είναι ότι, όποτε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ απευθύνει πρόσκληση, η ελληνοκυπριακή πλευρά δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στη «διευρυμένη διάσκεψη» που έχει συμφωνηθεί, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.
Στο παρασκήνιο, οι εκθέσεις Γκουτέρες που κατατέθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου προς το Συμβούλιο Ασφαλείας καταγράφουν «νέα στιγμή ευκαιρίας» και μια επιφυλακτική ελπίδα, με φόντο και τις εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή ηγεσία.
«Πρωτίστως η ασφάλεια των γεωργών»Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ανησυχητική» την κατάσταση στη νεκρή ζώνη και αποκάλυψε επικοινωνία με τον επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ), ενόψει ενημέρωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι κυπριακές αρχές, όπως είπε, προβαίνουν σε αναγκαία διπλωματικά διαβήματα και σε άλλες ενέργειες, με προτεραιότητα την ασφάλεια γεωργών και όσων δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της νεκρής ζώνης.
Η αναφορά αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο στο χωριό Μάμμαρι, όπου γεωργοί κατήγγειλαν παρενόχληση και απειλές από Τούρκους στρατιώτες και προσωπικό του κατοχικού καθεστώτος εντός της ουδέτερης ζώνης, περιστατικό που προκάλεσε δημόσιες αντιδράσεις.
Σημειώνεται ότι ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 15 Ιανουαρίου, ενώ η ανανέωση της εντολής της Δύναμης τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη Ιανουαρίου, καθώς η υφιστάμενη λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα