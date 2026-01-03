Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα
Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας και κατά των ΗΠΑ, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία
Έληξε η πορεία για τη Βενεζουέλα που έγινε νωρίτερα με τους διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από την αμερικανική πρεσβεία, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.
Παράλληλα, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, καθώς η Βασιλίσσης Σοφίας είχε παραμείνει κλειστή.
Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας («κάτω τα χέρια απ' τη Βενεζουέλα») και κατά των ΗΠΑ, ενώ έκαψαν και αμερικανικές σημαίες.
Παράλληλα, άναψαν και καπνογόνα.
