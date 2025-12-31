Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Με μουσική, φαγητό και... gluhwein κάνουν πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο μπλόκο της Νίκαιας βρίσκονται συγγενείς των συγκεντρωμένων ενώ οι αγρότες απηύθυναν κάλεσμα στους πολίτες για να αλλάξουν χρόνο μαζί
Οι αγρότες θα αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα και σε ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, στη Νίκαια, οι φωτιές άναψαν ενώ οι σούβλες είναι έτοιμες και στήθηκε και μουσική σκηνή.
Το ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στο μπλόκο της Νίκαιας περιέχει φαγητό, βασιλόπιτες αλλά και gluhwein. Ο λόγος για το ζεστό γλυκό κρασί το οποίο συνηθίζεται στα ορεινά της Θεσσαλίας όταν ο καιρός είναι κρύος. Σήμερα στην περιοχή η θερμοκρασία φτάνει και τους -6 βαθμούς Κελσίου.
Στο μπλόκο της Νίκαιας βρίσκονται συγγενείς των συγκεντρωμένων ενώ οι αγρότες απηύθυναν κάλεσμα στους πολίτες για να αλλάξουν χρόνο μαζί.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το ρεβεγιόν στο μπλόκο της Νίκαιας:
Βίντεο και φωτογραφίες: larissanet.gr
