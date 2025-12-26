Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Πάρος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα και βυθίστηκε, ο οδηγός δεν έβαλε χειρόφρενο, δείτε βίντεο
Στο αυτοκίνητο δεν υπήρχαν επιβάτες - Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης
Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής (26/12) στην Πούντα της Πάρου.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cyclades24.gr, στο όχημα δεν υπήρχαν επιβάτες και στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό είναι πιθανό να προκλήθηκε, επειδή ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έβαλε χειρόφρενο.
Λίγο αργότερα στις 12:15 το όχημα ανελκύστηκε, χωρίς να διαπιστωθεί τραυματισμός, αλλά και χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.
