Πάρος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα και βυθίστηκε, ο οδηγός δεν έβαλε χειρόφρενο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αυτοκίνητο Θάλασσα Πάρος χειρόφρενο

Πάρος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα και βυθίστηκε, ο οδηγός δεν έβαλε χειρόφρενο, δείτε βίντεο

Στο αυτοκίνητο δεν υπήρχαν επιβάτες - Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης

Πάρος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα και βυθίστηκε, ο οδηγός δεν έβαλε χειρόφρενο, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής (26/12) στην Πούντα της Πάρου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cyclades24.gr, στο όχημα δεν υπήρχαν επιβάτες και στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό είναι πιθανό να προκλήθηκε, επειδή ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έβαλε χειρόφρενο.

Λίγο αργότερα στις 12:15 το όχημα ανελκύστηκε, χωρίς να διαπιστωθεί τραυματισμός, αλλά και χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης