glo up the city: Η πόλη ανθίζει μέσα από την τέχνη, τη γεύση και την τεχνολογία

Η BAT Hellas και το glo υποδέχτηκαν εκλεκτούς καλεσμένους σε ένα invite-only brunch, μεταφέροντας την εμπειρία του AR κήπου από την οθόνη στον αστικό χώρο
Στη Λέκκα 31, ένα πρωινό του Δεκεμβρίου, η πόλη έμοιαζε να κινείται σε δύο επίπεδα. Το γνώριμο, με τον ρυθμό του κέντρου της Αθήνας, και ένα δεύτερο, πιο φωτεινό και απρόσμενο, που αποκαλυπτόταν μέσα από τις οθόνες των smartphones. Αφορμή, το invite-only brunch που διοργάνωσαν στις 3 Δεκεμβρίου η BAT Hellas και το glo, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας glo up the city, στο The Lekka Hotel & Spa.
Λίγα βήματα από το ξενοδοχείο, ο φουτουριστικός κήπος επαυξημένης πραγματικότητας (AR) που έχει ήδη γίνει σημείο αναφοράς για το κέντρο της Αθήνας, αποτέλεσε τον άξονα γύρω από τον οποίο στήθηκε η εμπειρία. Η εντυπωσιακή τοιχογραφία “glowing garden” του Nikolaos Α Ω, που αναδείχθηκε μέσα από ψηφοφορία του κοινού στο πλαίσιο της συνεργασίας του glo με το Athens Digital Arts Festival, ζωντανεύει μέσω smartphone και μεταμορφώνει τον τοίχο σε έναν «ζωντανό» κήπο. Ένα έργο με το οποίο αλληλεπιδράς, βλέποντας την πόλη με άλλο τρόπο.
Το brunch λειτούργησε ως φυσική συνέχεια αυτής της ψηφιακής εμπειρίας. Το μενού, επιμελημένο από την ομάδα του Holy Llama, κινήθηκε σε plant-forward και conscious κατεύθυνση, με πιάτα που έπαιζαν με χρώματα, υφές και αρώματα, αντλώντας έμπνευση από τα layers και τις αποχρώσεις της τοιχογραφίας. Η γαστρονομία μπήκε σε διάλογο με τον χώρο και το concept, δημιουργώντας μια αίσθηση συνοχής που γινόταν αντιληπτή από την πρώτη ματιά στο τραπέζι.
Στον ίδιο άξονα κινήθηκε και η αισθητική του έργου που έμπνευσή του είναι το φυτό Rooibos. Οι γεύσεις του, από μούρα έως κεράσια, «μεταφράστηκαν» σε χρώμα και άρωμα μέσα στην εμπειρία του brunch, ενισχύοντας το πολυαισθητηριακό στοιχείο και υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία του glo γύρω από την καινοτομία και τη συνειδητή επιλογή.
Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στον χώρο και αλληλεπίδρασαν με τον AR κήπο ήταν ο ηθοποιός Μιχάλης Σαράντης, η σχεδιάστρια κοσμημάτων Βασιλική Ρούσσου, τα μοντέλα Χαρά Παππά, Ηρακλής Τσουζίνoβ, Όλγα Ντάλλα, Emmanuel Elozieuwa, Αγγαίος Ποθητός, Michaela Kravarik και Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος, καθώς και οι ηθοποιοί Ζωή Γεράζη, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και Izabella Fulop. Παρόντες ήταν επίσης ο ίδιος ο καλλιτέχνης, Nikolaos Α Ω, και εκπρόσωποι του ADAF, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους καλεσμένους το καλλιτεχνικό όραμα και την τεχνολογία πίσω από το έργο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα smartphones σηκώνονταν διαρκώς, αποκαλύπτοντας έναν «μυστικό» κήπο μέσα στον αστικό ιστό.
Η δράση glo up the city αποτελεί μέρος του μακρόπνοου οράματος της BAT Hellas για έναν κόσμο πιο βιώσιμο, πιο πράσινο και πιο συμμετοχικό. Με συνέπεια σε πρωτοβουλίες με ουσία, όπου η τεχνολογία συναντά την τέχνη και η καινοτομία αποκτά κοινωνικό αποτύπωμα, το glo συνεχίζει να επενδύει σε εμπειρίες που συνομιλούν ουσιαστικά με την πόλη.
Η AR τοιχογραφία στη Λέκκα 31 παραμένει εκεί και συνεχίζει να «ανθίζει» σε κάθε οθόνη που τη σαρώνει, λειτουργώντας ως μια ανοιχτή πρόσκληση να δούμε την Αθήνα από μια διαφορετική, πιο φωτεινή οπτική.
