Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
Η 16χρονη με καταγωγή από το Σουδάν εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βικτώριας
Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βικτώριας, μια 16χρονη με από το Σουδάν.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ανήλικη ονομάζεται Νάγκλα Αλαμίν, έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπεζ γούνα.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
