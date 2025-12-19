Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
«Ιπτάμενοι» Άγιοι Βασίληδες γέμισαν χαρά τα παιδιά στην ογκολογική του ΠΑΓΝΗ, δείτε βίντεο
Η 3η ΕΜΑΚ, η 3η ΕΜΟΔΕ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου «Τρεις Παίδες εν Καμίνω», ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Οι πυροσβέστες του Ηρακλείου ντύθηκαν Άγιοι Βασίληδες για να δώσουν χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται στην κλινική αιματολογίας-ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
Σύμφωνα με το neakriti.gr, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι πυροσβέστες μοίρασαν δώρα και ευχές σε όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά.
Τους «ιπτάμενους» Άγιους Βασίληδες υποδέχθηκαν τα παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους, παρουσία του διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ, της διεύθυνσης της κλινικής και της νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαζομένων του νοσοκομείου, καθώς και εθελοντών του Συλλόγου «Η Παρέα της Αγάπης».
Η γιορτή συνεχίστηκε στον παιδότοπο της κλινικής, όπου η χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής Επισκοπής Πεδιάδος «Ο Άγιος Μηνάς» τραγούδησε μαζί με τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους τα κάλαντα.
