Έσπασαν τα ισόβια για τον θάνατο του 36χρονου σε μπαλωθιές στο οροπέδιο Καθαρού, ποινή 15 έτη και 18 μήνες
Έσπασαν τα ισόβια για τον θάνατο του 36χρονου σε μπαλωθιές στο οροπέδιο Καθαρού, ποινή 15 έτη και 18 μήνες

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2024, κατά τη διάρκεια γλεντιού για τις κουρές των προβάτων, όταν ο 33χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, πυροβολούσε άσκοπα στον αέρα και μία από τις σφαίρες έπληξε θανάσιμα τον 36χρονο μπατζανάκη του

Έσπασαν τα ισόβια για τον θάνατο του 36χρονου σε μπαλωθιές στο οροπέδιο Καθαρού, ποινή 15 έτη και 18 μήνες
Ένοχος κατά πλειοψηφία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου κρίθηκε ο 33χρονος κτηνοτρόφος, για τον θάνατο του 36χρονου Γιώργου Νταγιάκου, σε υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του οροπεδίου Καθαρού στο Λασίθι.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών για και τα τρία αδικήματα, χωρίς να αναγνωρίσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η απόφαση ήταν κατά πλειοψηφία σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση, με μία μόνο ψήφο να κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίτερα, η υπεράσπιση είχε ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικών, επικαλούμενη τον πρότερο έντιμο βίο του κατηγορουμένου, την ειλικρινή μεταμέλειά του και τη συμπεριφορά του μετά το τραγικό συμβάν. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα αυτά.


Το χρονικό

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2024, κατά τη διάρκεια γλεντιού για τις κουρές των προβάτων, όταν ο 33χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, πυροβολούσε άσκοπα στον αέρα. Μία από τις σφαίρες έπληξε θανάσιμα τον 36χρονο μπατζανάκη του, πατέρα ενός μικρού παιδιού, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ένα τραγικό δυστύχημα, τονίζοντας τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς που συνέδεαν δράστη και θύμα. Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι οι πράξεις του κατηγορουμένου στοιχειοθετούν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Συγκλονιστική ήταν η τοποθέτηση της μητέρας του θύματος στο δικαστήριο, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω».

Η καταδικαστική απόφαση έβαλε οριστικά τέλος σε μια υπόθεση που σημάδεψε βαθιά το Οροπέδιο Καθαρού και την ευρύτερη περιοχή, αφήνοντας πίσω της μια οικογένεια διαλυμένη και μια τοπική κοινωνία συγκλονισμένη από τις «ματωμένες κουρές» που μετατράπηκαν σε τραγωδία.

