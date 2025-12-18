Έσπασαν τα ισόβια για τον θάνατο του 36χρονου σε μπαλωθιές στο οροπέδιο Καθαρού, ποινή 15 έτη και 18 μήνες

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2024, κατά τη διάρκεια γλεντιού για τις κουρές των προβάτων, όταν ο 33χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, πυροβολούσε άσκοπα στον αέρα και μία από τις σφαίρες έπληξε θανάσιμα τον 36χρονο μπατζανάκη του