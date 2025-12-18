Αρνούνται την συνάντηση με Μητσοτάκη και συνεχίζουν τα μπλόκα οι αγρότες - Έρχονται νέοι αποκλεισμοί, τι λένε για τις γιορτές

Σημειώνεται ότι παρά τη σκληρή στάση που θα διατηρήσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι μπλόκων τονίζουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών.Στο μεταξύ, αγρότες από το μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα σε αποκλεισμό από τις 12:00 και «επ' αόριστον» για τα φορτηγά και οι επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να καθοριστούν σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Μετά τον νέο αποκλεισμό έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές 5 χιλιομέτρων από φορτηγά στην ελληνική πλευρά, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη βουλγαρική.