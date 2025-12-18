Αρνούνται την συνάντηση με Μητσοτάκη και συνεχίζουν τα μπλόκα οι αγρότες - Έρχονται νέοι αποκλεισμοί, τι λένε για τις γιορτές
Κρίσιμη και καθοριστική η σημερινή σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων στον Λευκώνα Σερρών, καθώς οι εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της χώρας θα λάβουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις
Θα παραμείνουν στο δρόμο και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως διαμηνύουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έφτασαν στον Λευκώνα Σερρών για την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.
Η σημερινή σύσκεψη η οποία ξεκίνησε στις 2.30 το μεσημέρι θεωρείται κρίσιμη και καθοριστική, καθώς οι εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της χώρας αναμένεται να λάβουν αποφάσεις και να αποφασίσουν αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση.
Βέβαια, όπως δηλώνουν, η απάντηση θα είναι αρνητική, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα που έστειλαν προς την κυβέρνηση και δεν έλαβαν ξεκάθαρες απαντήσεις, ενώ καταλυτικό ρόλο στην όξυνση της κατάστασης έπαιξαν τα χθεσινά γεγονότα με τον ΕΛΓΑ, όταν αγρότες διαπίστωσαν από νωρίς το πρωί ότι είχαν γίνει παρακρατήσεις χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης.
«Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο», ανέφερε ο Κώστας Τζέλλας, εκπρόσωπος αγροτών στο μπλόκο της Καρδίτσας. «Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και ενισχύει την άποψη που έχουμε ότι ο διάλογος που θέλει να πάμε είναι προσχηματικός», σημείωσε.
Πρόσθεσε, δε, ότι «το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να φύγουμε από το δρόμο χωρίς καμία λύση και, δεύτερον, να γυρίσει την κοινωνία εναντίον μας. Σε όλα αυτά εμείς απαντάμε με περισσότερα τρακτέρ στους δρόμους, ο αγώνας θα συνεχιστεί και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».
Σχετικά με την περίοδο των εορτών ο κ. Τζέλλας δήλωσε πως οι αγρότες δεν θέλουν να δημιουργούν προβλήματα στον κόσμο, κάτι το οποίο θα συζητήσουν και σήμερα για το πώς θα κινηθούν κι αν θα αφήσουν τα τρακτέρ τους στην άκρη τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά για να μπορούν οι οδηγοί να κινούνται.
«Αυτά που εξήγγειλε η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα που τους έχουμε αποστείλει», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας και εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδίας.
«Από την πρώτη στιγμή θέλουμε και έχουμε την κοινωνία στο πλευρό μας. Είμαστε διατεθειμένοι τις ημέρες των Χριστουγέννων, τουλάχιστον, να παρατάξουμε τα τρακτέρ μας δεξιά και αριστερά για να διευκολύνουμε στο μέτρο του δυνατού τη διέλευση του κόσμου για να πάει να κάνει χαρούμενες γιορτές στους προορισμούς που έχει επιλέξει», ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.
Ο Γιάννης Τουρτούρας, πρόεδρος αγροτών Σερρών, κατά την έναρξη της πανελλαδικής σύσκεψης ξεκαθάρισε ότι το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι: «Κλιμάκωση του αγώνα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι σε τίποτα, δεν πτοούμαστε και συνεχίζουμε».
Σημειώνεται ότι παρά τη σκληρή στάση που θα διατηρήσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι μπλόκων τονίζουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών.
Στο μεταξύ, αγρότες από το μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα σε αποκλεισμό από τις 12:00 και «επ' αόριστον» για τα φορτηγά και οι επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να καθοριστούν σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Μετά τον νέο αποκλεισμό έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές 5 χιλιομέτρων από φορτηγά στην ελληνική πλευρά, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη βουλγαρική.
