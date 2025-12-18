«Έχει γίνει καταγγελία στο εκβιαστών, έχουν επικαλεστεί βαριά ονόματα των φυλακών με απειλές για πράξεις βίας εναντίον του Μαζωνάκη» λέει ο δικηγόρος του
Ο δικηγόρος του τραγουδιστή μίλησε για «προαναγγελθείσα» καταγγελία, πέντε ώρες πριν την πρεμιέρα του στο κέντρο που εμφανίζεται
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται να καταβάλει παράνομα χρηματικά ποσά που δεν οφείλει σε επιχειρηματία», τονίζει ο δικηγόρος του γνωστού τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.
Σημείωσε ότι «η ανακοίνωση μπορεί να βγήκε πριν λίγο, όμως η καταγγελία στο αρμόδιο τμήμα εκβιαστών έχει γίνει αρκετές ημέρες πριν και είναι επώνυμη, άρα δεν αποτελεί απάντηση στη σημερινή μήνυση, καθώς έχει προηγηθεί αρκετές ημέρες πριν».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «το περιεχόμενο της καταγγελίας αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται για παράνομες απαιτήσεις, να καταβάλει παράνομα χρηματικά ποσά που δεν τα οφείλει σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου».
Μάλιστα έκανε γνωστό ότι στην καταγγελία ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας κατονομάζεται και έχει κληθεί από την Αστυνομία.
Ο κ. Λυκούδης σημειώνει ότι τα άτομα που εκβίασαν τον τραγουδιστή, επικαλέστηκαν βαριά ονόματα των φυλακών με απειλές για δήθεν πράξεις βίας εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος δεν ενέδωσε.
Όπως εξηγεί ο δικηγόρος, «η δεύτερη επιλογή τους ήταν να του πουν "περίμενε να δεις τι σε περιμένει" σε επίπεδο ηθικής απαξίας».
«Πάνε πέντε ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη και καταθέτουν μία μήνυση για πράξη που φέρεται να έχει τελεστεί 9 μήνες πριν», σημειώνει ο δικηγόρος και προσθέτει ότι «είναι ο ορισμός της εκβίασης», καθώς πρόκειται για μία προαναγγελθείσα καταγγελία.
