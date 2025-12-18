Στέφανος Παπαδόπουλος: Δεν υπάρχει σκοπός στην καταγγελία μου για τον Μαζωνάκη, δεν ζήτησα χρήματα, μόνο δικαίωση

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι τον περασμένο Μάρτιο, μετά το τέλος της πρόβας τζενεραλε στο μαγαζί που εργαζόταν μαζί με τον Μαζωνάκη δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του τραγουδιστή, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.