Στέφανος Παπαδόπουλος: Δεν υπάρχει σκοπός στην καταγγελία μου για τον Μαζωνάκη, δεν ζήτησα χρήματα, μόνο δικαίωση
Απαντώντας σε όσους επικρίνουν τη χρονική απόσταση ανάμεσα στις καταγγελλόμενες πράξεις και τη μήνυση που υπέβαλε, ο Στέφανος Παπαδόπουλος απάντησε «ας λένε ότι θέλουν, εμένα δεν με αφορά»
Απάντηση στα όσα υποστήριξε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου του έδωσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος μετά τη μήνυση που υπέβαλε κατά του γνωστού τραγουδιστή. Όπως είπε «δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα χρήματα μόνο δικαίωση».
Αρνήθηκε, ωστόσο, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την καταγγελία του αρκούμενος μόνο στο «θα τα πούμε όλα στο μέλλον».
Σύμφωνα με τον ίδιο η κατάσταση που βιώνει «είναι κάτι δύσκολο κάτι πρωτόγνωρο, θέλω να βγει η αλήθεια».
Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι η καταγγελία αφορά πράξεις που έγιναν «την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, από τα τέλη Μαρτίου».
Σε άλλη ερώτηση, δε, για το ότι στα social media του υπάρχουν ακόμα φωτογραφίες και βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη απάντησε «αυτή είναι η δουλειά μου».
Απαντώντας, τέλος, σε όσους επικρίνουν τη χρονική απόσταση ανάμεσα στις καταγγελλόμενες πράξεις και τη μήνυση που υπέβαλε, ο Στέφανος Παπαδόπουλος απάντησε «ας λένε ότι θέλουν, εμένα δεν με αφορά»
«Ουδέποτε υπήρξε κάποια εκβίαση, δεν είναι τυχαίο ότι κάναμε μήνυση και όχι αγωγή. Σκοπός μας δεν είναι τα ρήματα αλλά η ηθική δικαίωση και η αλήθεια. Είναι άμεσα αυτά που αναφέρει, δεν έχει περάσει καν 8μηνο και αυτά θα αποδειχθούν με το υλικό και τους μάρτυρες που προσκομίζουμε» είπε και ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.
Όπως υποστήριξε «δεν υπάρχουν ούτε επιχειρηματίες, ούτε τίποτα. Είναι κρίμα να συνδυάζουμε τις καταγγελίες ενός τραγουδιστή, ενός εργαζόμενου με εντελώς διαφορετικά γεγονότα».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι τον περασμένο Μάρτιο, μετά το τέλος της πρόβας τζενεραλε στο μαγαζί που εργαζόταν μαζί με τον Μαζωνάκη δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του τραγουδιστή, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.
