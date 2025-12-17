Οι γιατροί προειδοποιούν για την αύξηση κρουσμάτων «σούπερ γρίπης», ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοήσετε
Η άνοδος των κρουσμάτων γρίπης Α με κυρίαρχο το στέλεχος Κ, που πλέον έχει γίνει γνωστή ως «σούπερ γρίπη» απαιτεί αναγνώριση των συμπτωμάτων, προσοχή στις ευάλωτες ομάδες και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης - Οι βασικές συστάσεις
Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικοί φορείς λόγω της σημαντικής ανόδου κρουσμάτων γρίπης Α (H3N2), από την οικογένεια της οποίας αναδείχθηκε εφέτος κυρίαρχο το στέλεχος Κ. Στη Βρετανία, μάλιστα, την αποκαλούν εφέτος «σούπερ γρίπη» λόγω της ταχύτατης μεταδοτικότητάς της. Διευκρινίζεται ότι παρόλο που δεν πρόκειται για «νέο ιό», η νόσηση μπορεί να αποδειχθεί επιβαρυντική, κυρίως για άτομα αυξημένου κινδύνου. Για αυτόν τον λόγο, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, σε ανακοίνωσή του, τονίζει τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων και της συστηματικής πρόληψης.
Η κλινική εικόνα της γρίπης περιγράφεται ως λοίμωξη με απότομη έναρξη και συχνά πιο «καθηλωτική» συμπτωματολογία σε σύγκριση με το κρυολόγημα. Συνήθως, περιλαμβάνει υψηλό πυρετό (πολλές φορές πάνω από 38°C), ρίγη, έντονη εφίδρωση, αίσθημα εξάντλησης, μυαλγίες και αρθραλγίες, καθώς και πονοκέφαλο. Παράλληλα, μπορεί να εμφανιστούν ξηρός και επίμονος βήχας, πονόλαιμος και καταρροή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως σε παιδιά) δεν αποκλείονται γαστρεντερικές ενοχλήσεις όπως ναυτία, εμετός ή διάρροια.
Πώς εκδηλώνεται – Οι διαφορές με το κοινό κρυολόγημα
