Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έσβησε το κεράκι στην τούρτα του Propeller Club, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Propeller Club

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έσβησε το κεράκι στην τούρτα του Propeller Club, δείτε βίντεο

To club γιόρτασε τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του - Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο των βραβείων AMVER

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έσβησε το κεράκι στην τούρτα του Propeller Club, δείτε βίντεο
Μηνάς Τσαμόπουλος
3 ΣΧΟΛΙΑ
H Κίμπερλι Γκιλφόιλ έσβησε το κεράκι στην τούρτα του Propeller Club Port of Piraeus, το οποίο γιορτάζει τα 90 χρόνια από την ίδρυση του.

Μαζί της βρέθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πρώην πρόεδροι του club.

Δείτε το βίντεο:

Στα γενέθλια του Propeller Club Port of Piraeus η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο των βραβείων AMVER. Πρόκειται για το αμερικανικό παγκόσμιο σύστημα της αμερικανικής ακτοφυλακής για τη διάσωση όσων κινδυνεύουν στις θάλασσες του κόσμου. Η Ελλάδα συμμετέχει με 193 εταιρείες και 1.836 πλοία. Το 2025 εννέα ελληνικών συμφερόντων εταιρείες έσωσαν συνολικά 97 ναυαγούς και για αυτό βραβεύτηκαν απόψε.
Μηνάς Τσαμόπουλος
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης