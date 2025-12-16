Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έσβησε το κεράκι στην τούρτα του Propeller Club, δείτε βίντεο
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έσβησε το κεράκι στην τούρτα του Propeller Club, δείτε βίντεο
To club γιόρτασε τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του - Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο των βραβείων AMVER
H Κίμπερλι Γκιλφόιλ έσβησε το κεράκι στην τούρτα του Propeller Club Port of Piraeus, το οποίο γιορτάζει τα 90 χρόνια από την ίδρυση του.
Μαζί της βρέθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πρώην πρόεδροι του club.
Δείτε το βίντεο:
Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο των βραβείων AMVER. Πρόκειται για το αμερικανικό παγκόσμιο σύστημα της αμερικανικής ακτοφυλακής για τη διάσωση όσων κινδυνεύουν στις θάλασσες του κόσμου. Η Ελλάδα συμμετέχει με 193 εταιρείες και 1.836 πλοία. Το 2025 εννέα ελληνικών συμφερόντων εταιρείες έσωσαν συνολικά 97 ναυαγούς και για αυτό βραβεύτηκαν απόψε.
