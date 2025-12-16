Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Κληρώθηκαν από το ΣτΕ τα νέα μέλη του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και Εκλογοδικείου για τη διετία 2026-2027
Κληρώθηκαν από το ΣτΕ τα νέα μέλη του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και Εκλογοδικείου για τη διετία 2026-2027
Δείτε αναλυτικά τα ονόματα των νεοεκλεγέντων
Από το Συμβούλιο της Επικρατείας κληρώθηκαν τα νέα μέλη του 11μελους Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (και Εκλογοδικείου) για τη διετία 2026-2027.
Ειδικότερα, από Συμβούλιο της Επικράτειας κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι Μαρία Σωτηροπούλου, Ιωάννης Παπαγιάννης, Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου και Ιωάννης Μιχαλακόπουλος και ως αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι Ευαγγελία Τζιράκη, Φραντζέσκα Γιαννακού, Αικατερίνη Ρωξάνα και Σταυρούλα Κτιστάκη.
Από τον Άρειο Πάγο κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι Κορνηλία Πανούτσου, Παναγιώτα Γκουδή-Νινέ, Χριστίνα Πουρνάρα και Μαρία Τατσέλου και ως αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι Σοφία Καραγιάννη, Παναγιώτης Φιλόπουλος, Βασιλική Μουγιάντση και Χριστίνα Τζίμα.
Από τους καθηγητές των Νομικών Σχολών κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι Βασίλειος Κονδύλης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνας Τσαντίνης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ως αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι Απόστολος Καραγκουνίδης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ιωάννης Ιγγλεζάκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στο ΑΕΔ συμμετέχουν οι πρόεδροι του Συμβουλίου της Eπικρατείας, του Aρείου Πάγου και του Eλεγκτικού Συνεδρίου και προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου.
Στην σύνθεση του ΑΕΔ σε σχηματισμό Εκλογοδικείου δεν συμμετέχουν οι δυο καθηγητές των Νομικών Σχολών.
α) των συγκρούσεων μεταξύ των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών ή μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αφενός και των αστικών και ποινικών δικαστηρίων αφετέρου ή μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων,
β) της αμφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου, αν εκδόθηκαν γι' αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
γ) της αμφισβήτησης για το χαρακτηρισμό κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικά παραδεγμένων.
Η σύνθεση του ΑΕΔ σε σχηματισμό Εκλογοδικείου επιλαμβάνεται επί:
1) ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών,
2) ασυμβίβαστου ή έκπτωσης βουλευτή και
