Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου
ΕΛΛΑΔΑ
Κλοπή ΕΚΠΑ Σύλληψη Αστυνομία Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Οθόνες Λάπτοπ Ζωγράφου Πανεπιστημιούπολη

Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου

Ο δράστης επέστρεψε δύο ημέρες αργότερα προκειμένου να μεταφέρει τα υπόλοιπα κλοπιμαία - Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 34 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 7 λάπτοπ, 5 προτζέκτορες, 20 οθόνες και 10 πληκτρολόγια

Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 47χρονου για κλοπή ηλεκτρονικού εξοπλισμού από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) η Αστυνομία.

Ειδικότερα, το βράδυ της Δευτέρας (8/12), ο 47χρονος εισήλθε μέσω της ταράτσας του κτιρίου σε γραφεία Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εντόπισε τα κλειδιά των γραφείων του κτιρίου και αφαίρεσε από τα γραφεία πλήθος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ, προτζέκτορες, πληκτρολόγια και οθόνες).

Μάλιστα ο ίδιος δράστης φέρεται να επέστρεψε δύο ημέρες αργότερα, το απόγευμα της Τετάρτης (10/12), προκειμένου να μεταφέρει τα υπόλοιπα κλοπιμαία, τα οποία είχε κρύψει σε ταράτσα και υπόγειο.

Εκεί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου.

Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή, όσο και την οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

34 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
Κλείσιμο
-7 λάπτοπ,
-5 προτζέκτορες,
-20 οθόνες,
-10 πληκτρολόγια και
πλήθος κλειδιών γραφείων.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης