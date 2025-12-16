Μετρό: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη Γραμμή 3 από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Χολαργός Δουκίσσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο

Μετρό: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη Γραμμή 3 από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο

Τεχνικό πρόγραμμα στη σηματοδότηση είχε επηρεάσει το Μετρό για αρκετή ώρα το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου

Μετρό: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη Γραμμή 3 από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο
UPD: 14 ΣΧΟΛΙΑ
Πρόβλημα στην κυκλοφορία του Μετρό  προέκυψε το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου καθώς η Γραμμή 3 που ξεκινά από το Δημοτικό Θέατρο, σταματούσε στην Εθνική Άμυνα. Ωστόσο  τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν λίγο πριν τις 10:00.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στη σηματοδότηση και για αυτό είχε τεθεί εκτός λειτουργίας η γραμμή από Χολαργό μέχρι το Αεροδρόμιο.

Το κομμάτι που δεν εξυπηρετούνταν ήταν οι στάσεις Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Δουκίσσης Πλακεντίας, Παλλήνη, Παιανία, Κορωπί και Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: «Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο».
UPD: 14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ακαταμάχητη double εμπειρία σοκοφρέτας

Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, πιέζουν και μικραίνουν, θα ήθελες να υπάρχουν κάποιες μικρές απολαύσεις που θα μπορείς να τις απολαμβάνεις λίγο περισσότερο, όπως τη νέα ΙΟΝ Σοκοφρέτα Double Choco

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης