Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
Μετρό: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη Γραμμή 3 από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο
Μετρό: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη Γραμμή 3 από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο
Τεχνικό πρόγραμμα στη σηματοδότηση είχε επηρεάσει το Μετρό για αρκετή ώρα το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου
Πρόβλημα στην κυκλοφορία του Μετρό προέκυψε το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου καθώς η Γραμμή 3 που ξεκινά από το Δημοτικό Θέατρο, σταματούσε στην Εθνική Άμυνα. Ωστόσο τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν λίγο πριν τις 10:00.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στη σηματοδότηση και για αυτό είχε τεθεί εκτός λειτουργίας η γραμμή από Χολαργό μέχρι το Αεροδρόμιο.
Το κομμάτι που δεν εξυπηρετούνταν ήταν οι στάσεις Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Δουκίσσης Πλακεντίας, Παλλήνη, Παιανία, Κορωπί και Αεροδρόμιο.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: «Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο».
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στη σηματοδότηση και για αυτό είχε τεθεί εκτός λειτουργίας η γραμμή από Χολαργό μέχρι το Αεροδρόμιο.
Το κομμάτι που δεν εξυπηρετούνταν ήταν οι στάσεις Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Δουκίσσης Πλακεντίας, Παλλήνη, Παιανία, Κορωπί και Αεροδρόμιο.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: «Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα