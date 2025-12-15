Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ο Κολυδάς παρουσιάζει τα δύο μοντέλα για τον καιρό των Χριστουγέννων: Τι δείχνει η γενική εικόνα
Ο Κολυδάς παρουσιάζει τα δύο μοντέλα για τον καιρό των Χριστουγέννων: Τι δείχνει η γενική εικόνα
Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ εξήγησε γιατί ακόμα τα μοντέλα δεν συμφωνούν απόλυτα σε όσα δείχνουν για τον καιρό των Χριστουγέννων
Τις τελευταίες - για την ώρα - εκτιμήσεις από δύο προγνωστικά μοντέλα καιρού σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν τις ημέρες των Χριστουγέννων παρουσίασε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Θοδωρής Κολυδάς.
Ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της ΕΜΥ καταγράφει πως παρά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα η γενική εικόνα του καιρού είναι ότι «θα κυλήσει με καλές θερμοκρασίες, παροδικές βροχές μετά το Σάββατο και χωρίς ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους».
Εξηγώντας γιατί υπάρχουν διαφορές, ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι «η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που υπάρχει στη Κεντρική Μεσόγειο, παίζει μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του καιρού ανήμερα των Χριστουγέννων».
Όπως, όμως, σημειώνει ο μετεωρολόγος «μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές».
«Έτσι λοιπόν από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται. Νοτιότερα παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς κελσίου» συνεχίζει στην ανάρτησή του.
Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη «όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας»
Δείτε τους χάρτες που δημοσίευσε ο Κλεάρχος Μαρουσάκης
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 15, 2025
✅Παρότι αρχίζει να ξεκαθαρίζει το σκηνικό του καιρού για τις ημέρες των Χριστουγέννων, για ανήμερα τα Χριστούγεννα υπάρχουν αρκετές διαφορές . Η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που υπάρχει στη Κεντρική Μεσόγειο, παίζει… pic.twitter.com/vKG04eu1AN
Μαρουσάκης: Ο καιρός του «ωμέγα εμποδιστή»Νωρίτερα σήμερα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο για καιρό που επηρεάζεται από τον «ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή που «κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για λίγες ημέρες ακόμα»
Δείτε τους χάρτες που δημοσίευσε ο Κλεάρχος Μαρουσάκης
