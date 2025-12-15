Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Απίστευτο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη με αστυνομικούς να κυνηγάνε αγριογούρουνο στον Εύοσμο, δείτε βίντεο
Το ζώο παγιδεύτηκε με τη βοήθεια των κατοίκων και ο συναγερμός έληξε
Ένα αγριογούρουνο εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά στη δυτική πλευρά της πόλης και πιο συγκεκριμένα στον Εύοσμο.
Το άγριο ζώο εντοπίστηκε αρχικά μέσα σε σχολικό συγκρότημα και οι Αστυνομικοί που κλήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο έδωσαν αγώνα για τον πιάσουν και να το απομακρύνουν με ασφάλεια.
Οι αστυνομικοί έστησαν ολόκληρη επιχείρηση, όμως η… σύλληψη του ανεπιθύμητου επισκέπτη δεν ήταν και τόσο εύκολη.
Ακολούθησαν απίστευτες εικόνες, με το ζώο να τρέχει και να ξεφεύγει συνέχεια από τα «μπλόκα» που του έστηναν οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ, οι περίοικοι να δίνουν οδηγίες, αλλά και να γελάνε με την όλη κατάσταση, ενώ τελικά το ζώο παγιδεύτηκε και ο «συναγερμός» έληξε.
Δείτε το βίντεο:
