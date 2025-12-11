Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων
Αυτή θα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τα Χριστούγεννα για τους μαθητές
Αντίστροφα μετρούν οι μαθητές των σχολείων για τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι πριν από τις γιορτές θα χτυπήσει για τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή Χριστουγέννων.
Η τελευταία ημέρα μαθημάτων θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, με τα σχολεία να αφιερώνουν την ημέρα σε εορταστικά δρώμενα, χριστουγεννιάτικες γιορτές και θεατρικές παραστάσεις, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών, οι σχολικές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές και δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Η επανέναρξη μετατίθεται λόγω:
6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) – επίσημη αργία
7 Ιανουαρίου – ημέρα κατά την οποία παραδοσιακά τα σχολεία δεν λειτουργούν
Η περίοδος των διακοπών διαρκεί συνολικά 14 ημέρες, προσφέροντας επαρκή χρόνο ανάπαυσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Πότε επιστρέφουν στα σχολεία οι μαθητέςΟι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
