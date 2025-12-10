Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ξύλο με μαγκούρες και χημικά στο μπλόκο του Ρίου - Αντιρρίου, οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια
Τα ΜΑΤ απαγόρευσαν στους αγρότες να περάσουν, οι τόνοι ανέβηκαν και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, ενώ από τις αψιμαχίες φέρεται να ένα έχει τραυματιστεί ένα άτομο
Σε βίντεο του nafpaktianews.gr, διακρίνονται οι αγρότες να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων και να καλούν τους οδηγούς να μην πληρώσουν το αντίτιμο και να περάσουν.
Νωρίτερα, η κατάσταση για μερικά λεπτά ξέφυγε με τους άνδρες των ΜΑΤ να συγκρούονται σώμα με σώμα με το πλήθος. Μάλιστα σε βίντεο της τοπικής ιστοσελίδας the best διακρίνεται άνδρας των ΜΑΤ να δέχεται επίθεση με ένα ξύλο από άνδρα.
Δείτε βίντεο:
Η ΕΛΑΣ είχε τοποθετήσει κλούβες στη συμβολή της περιμετρικής οδού με την εθνική οδό και μπλόκαραν τα τρακτέρ, ωστόσο οι αγρότες πέρασαν με τα πόδια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν επεισόδια και αντιδράσεις και έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από νωρίς το πρωί υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο στο μπλόκο της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο, όσο και στο μπλόκο της Ολυμπίας οδού, στη Εγλυκάδα προκειμένου να αποταπεί η είσοδος των τρακτέρ στη γέφυρα.
Την κινητοποίηση για τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου είχε προαναγγείλει η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου στο Αγγελόκαστρο.
«Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο από την αρχή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι γνωστά εδώ και 3- χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Τα έχουμε δώσει, τα έχουμε ξαναδώσει, εμείς περιμένουμε να πάρει θέση. Αντί να πάρει θέση στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλης της χώρας, έρχεται και ποινικοποιεί τον αγώνα. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της βίας κάποιων μεμονομένων ανθρώπων» δήλωσε μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου.
«Θα πάμε παντού, θα κλιμακώσουμε παντού. Και γέφυρα και λιμάνια εάν δεν σκύψει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα» πρόσθεσε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr