Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό θρίλερ της B. A. Paris «Η Κατάρρευση»

Η ενοχή για κάτι που έγινε συναγωνίζεται την ενοχή για κάτι που δεν έγινε -αν και κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος τι ήταν αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει για να αποτραπεί το κακό.«Κλείνομαι στο μπάνιο, κλειδώνω την πόρτα, ανοίγω το νερό του ντους και το αφήνω να τρέχει. Θέλω να πνίξει τη φωνή μέσα στο κεφάλι μου που μου λέει ότι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή είναι η ίδια που προσπέρασα με το αμάξι μου χτες το βράδυ. Τρέμοντας σύγκορμη, κάθομαι στην άκρη της μπανιέρας και μπαίνω στο ίντερνετ αναζητώντας τις ειδήσεις. Βρίσκω την Έκτακτη Επικαιρότητα, αλλά δεν δίνουν λεπτομέρειες. Το μόνο που λένε είναι ότι μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της κοντά στο Μπρόουμπερι, στο Σάσεξ. Βρέθηκε νεκρή. Μήπως αυτοκτόνησε; Η σκέψη είναι τρομακτική. Το μυαλό μου τρέχει με χίλια, πασχίζοντας να ξεδιαλύνει την είδηση. Αν πρόκειται για την ίδια γυναίκα, ίσως δεν είχε πάθει βλάβη το αυτοκίνητό της, ίσως είχε σταματήσει επίτηδες εκεί στην άκρη, επειδή το σημείο ήταν απομονωμένο και δε θα την ενοχλούσε κανένας. Αυτό θα εξηγούσε γιατί δεν είχε αναβοσβήσει τα φώτα της, γιατί δε μου είχε ζητήσει βοήθεια, γιατί, όταν είχα κοιτάξει προς το μέρος της από το παράθυρο, δεν μου είχε κάνει νόημα να σταματήσω, όπως θα είχε κάνει σίγουρα αν είχε πάθει βλάβη. Το στομάχι μου γυρίζει».Μικρό, πλην χαρακτηριστικό, απόσπασμα από την «Κατάρρευση», ένα από τα εμβληματικά μπεστ σέλερ της B. A. Paris, με το οποίο η Γαλλο-ιρλανδέζα συγγραφέας επιβεβαιώνει τη φήμη της ως κορυφαίας δημιουργού, ιδιαίτερα στην κατηγορία του ψυχολογικού θρίλερ. Και, πράγματι, «Η κατάρρευση» αποτελεί μια συναρπαστική ιστορία, η οποία περιστρέφεται γύρω από την Κας Άντερσον και την επιλογή της να μην βοηθήσει μια άγνωστη γυναίκα που αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αυτοκίνητό της και είχε μείνει στην άκρη του δρόμου, μια νύχτα κοντά σε ένα δάσος. Το επόμενο πρωί μαθεύτηκε ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε νεκρή. Όμως, η Κας Άντερσον δεν βασανίζεται μόνο από τις τύψεις, αλλά και έναν άγνωστο που την καλεί συνεχώς στο τηλέφωνο αλλά δεν της μιλά ποτέ. Επιπλέον, η Κας νιώθει ότι ξαφνικά χάνει τη μνήμη της -ιδιαίτερα όταν ο εγκέφαλός της αρνείται να τη βοηθήσει να θυμηθεί πώς βρέθηκε ένα ματωμένο μαχαίρι στο σπίτι της.