Τζόκερ 9/12/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/11), η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε τουλάχιστον 3,8 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 17, 20, 33, 34, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 12.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
