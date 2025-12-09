Κατάληψη σε σχολεία του Ηρακλείου Κρήτης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τα σχολεία τελούν υπό κατάληψη για τη στήριξη των αγροτών που διαμαρτύρονται

Σχολεία του νομού Ηρακλείου τελούν υπό κατάληψη, προς στήριξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, σχολεία τελούν υπό κατάληψη για τη στήριξη των αγροτών που διαμαρτύρονται.

Συγκεκριμένα υπό κατάληψη τελούν τα εξής σχολεία:

Γυμνάσιο και Λύκειο Πόμπιας

Γυμνάσιο Αρχανών

ΓΕΛ Χάρακα

ΓΕΛ Τυμπακίου

5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

4ο Λύκειο Ηρακλείου
