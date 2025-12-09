Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Κατάληψη σε σχολεία του Ηρακλείου Κρήτης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Κατάληψη σε σχολεία του Ηρακλείου Κρήτης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τα σχολεία τελούν υπό κατάληψη για τη στήριξη των αγροτών που διαμαρτύρονται
Σχολεία του νομού Ηρακλείου τελούν υπό κατάληψη, προς στήριξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, σχολεία τελούν υπό κατάληψη για τη στήριξη των αγροτών που διαμαρτύρονται.
Συγκεκριμένα υπό κατάληψη τελούν τα εξής σχολεία:
Γυμνάσιο και Λύκειο Πόμπιας
Γυμνάσιο Αρχανών
ΓΕΛ Χάρακα
ΓΕΛ Τυμπακίου
5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
4ο Λύκειο Ηρακλείου
Σύμφωνα με το neakriti.gr, σχολεία τελούν υπό κατάληψη για τη στήριξη των αγροτών που διαμαρτύρονται.
Συγκεκριμένα υπό κατάληψη τελούν τα εξής σχολεία:
Γυμνάσιο και Λύκειο Πόμπιας
Γυμνάσιο Αρχανών
ΓΕΛ Χάρακα
ΓΕΛ Τυμπακίου
5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
4ο Λύκειο Ηρακλείου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα