Στα χέρια της ΕΛΑΣ οι δύο δράστες για το μαχαίρωμα 14χρονου στον Χολαργό: Παραδόθηκε ο ένας, συνελήφθη ο άλλος
ΕΛΛΑΔΑ
Χολαργός Αστυνομία Μαχαίρι Επίθεση

Στα χέρια της ΕΛΑΣ οι δύο δράστες για το μαχαίρωμα 14χρονου στον Χολαργό: Παραδόθηκε ο ένας, συνελήφθη ο άλλος

Ο ένας κατηγορούμενος για την επίθεση μετέβη στο αστυνομικό τμήμα συνοδεία του δικηγόρου του - Ο δεύτερος εντοπίστηκε και συνελήφθη

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο νεαρούς που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στον 14χρονο που έγινε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στον Χολαργό. Ο δεύτερος κατηγορούμενος εντοπίστηκε  σε ξενοδοχείο και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας νεαρός εμφανίστηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Χολαργού με τον δικηγόρο του και παραδέχθηκε ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για άνδρα ελληνικής καταγωγής.

Υπενθυμίζεται πως στην υπόθεση εμπλέκεται και ο νεαρός αλβανικής καταγωγής ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο στο TikTok να ομολογεί κυνικά την επίθεση. Αφορμή υπήρξε μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στον 14χρονο και στους δύο νεαρούς.

Το θύμα έχει κατονομάσει στις Αρχές τους δράστες οι οποίοι δεν δίστασαν μάλιστα να ανεβάσουν και φωτογραφίες με τα μαχαίρια καμαρώνοντας για το «κατόρθωμά» τους.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο ένας εκ των δύο δραστών, λίγες ώρες μετά τη συμπλοκή στο Χολαργό, φαίνεται να ποζάρει πάνω σε ένα ασημί ΙΧ κρατώντας και επιδεικνύοντας το μαχαίρι της παρ' ολίγο δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 14χρονου.

Παράλληλα, στο βίντεο ακούγονται οι στίχοι ενός τραγουδιού οι οποίοι λένε «δεν ξεχνάω για όλα αυτά που είπες, στο ορκίζομαι στη μάνα μου θα σου ανοίξουμε τρύπες...».

Σε βίντεο που παρουσίασε νωρίτερα το protothema.gr φαίνεται η στιγμή που το ασθενοφόρο έχει σταθμεύσει μπροστά από την καφετέρια όπου αναζήτησε βοήθεια ο 14χρονος για να τον παραλάβει.

Η στιγμή που το ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον 14χρονο στο Χολαργό
Κλείσιμο

Στο βίντεο φαίνεται ένα από τα άτομα που βοήθησαν το θύμα ενώ έτρεχε αιμόφυρτος και λίγη ώρα αργότερα διακρίνονται και οι Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι κλήθηκαν στο σημείο να μιλούν με αυτόπτες μάρτυρες αναζητώντας τους δράστες της αιματηρής επίθεσης.
