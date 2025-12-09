Στο νοσοκομείο 17χρονη που μέθυσε σε μπαρ στη Λάρισα, τα ποτά τα κέρασε η μητέρα της φίλης της

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Συνελήφθη η μητέρα της μιας ανήλικης για το αδίκημα της έκθεσης
Στο νοσοκομείο κατέληξε μία 17χρονη, η οποία τα μεσάνυχτα της Κυριακής (7/12) μέθυσε σε μπαρ στη Λάρισα.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, τα μεσάνυχτα της Κυριακής δύο 17χρονες πήγαν σε μπαρ και κατανάλωσαν αλκοόλ. Εκεί η μητέρα της μίας ανήλικης τους κέρασε και άλλα ποτά.
Στη συνέχεια μία από τις ανήλικες διακομίστηκε, υπό την επήρεια μέθης, στο νοσοκομείο, απ’ όπου αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Το πρωί της Κυριακής η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας της μιας ανήλικης για το αδίκημα της έκθεσης.
Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων.
