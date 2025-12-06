Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Κόντρα καθηγητών του Πολυτεχνείου για μία φοιτήτρια: Τα χυδαία τρικάκια, τα τηλέφωνα για ραντεβού και τα σκασμένα λάστιχα
Κόντρα καθηγητών του Πολυτεχνείου για μία φοιτήτρια: Τα χυδαία τρικάκια, τα τηλέφωνα για ραντεβού και τα σκασμένα λάστιχα
Καθηγητής κατηγορεί συνάδελφο για συκοφαντία και βανδαλισμό οχήματος
Στις δικαστικές αίθουσες της Ευελπίδων αναμένεται να συνεχιστεί η κόντρα μεταξύ δύο καθηγητών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου με αφορμή, όπως φαίνεται, τα μάτια μιας φοιτήτριας.
Στην ΕΛ.ΑΣ. πριν μερικές εβδομάδες παρουσιάστηκε ένας καθηγητής του Ιδρύματος και ανέφερε στους αστυνομικούς πως το τελευταίο χρονικό διάστημα δεχόταν τηλέφωνα από αγνώστους, οι οποίοι του ζητούσαν ερωτικά ραντεβού.
Τρομοκρατημένος διαπίστωσε πως άγνωστοι εντός της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου είχαν πετάξει τρiκάκια στα οποία αναγραφόταν το κινητό του τηλέφωνο και ότι αναζητά ερωτικό σύντροφο.
Πανικόβλητος ζήτησε τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., η οποία κατάφερε να συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας, με τον καθηγητή να βλέπει κι ο ίδιος αυτό το υλικό. Τότε αντιλήφθηκε πως πίσω από αυτήν την άκρως συκοφαντική κίνηση βρισκόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ένας συνάδελφός του καθηγητής του ΕΜΠ.
Στις ερωτήσεις των αστυνομικών γιατί να έκανε κάτι τέτοιο, ο καθηγητής αποκάλυψε πως την τελευταία εξεταστική περίοδο είχε "κόψει" τη σύντροφο του συναδέλφου του, η οποία είναι φοιτήτριά του, σε μάθημά του.
Με απλά λόγια, ο καθηγητής υποστήριξε πως ο συνάδελφός του τον εκδικήθηκε επειδή δεν πέρασε τη σύντροφό του στο μάθημά του.
Εκτός από τη συκοφαντική επίθεση σε βάρος του, «άγνωστοι» έσκισαν και τα λάστιχα του οχήματός του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στο κέντρο της Αθήνας.
Ο καθηγητής στην κατάθεσή του κατηγορεί τον συνάδελφό του ότι βρίσκεται πίσω και από αυτήν την ενέργεια.
Η υπόθεση πλέον έχει φτάσει στη δικαιοσύνη και ο κατηγορούμενος καθηγητής αναμένεται να κληθεί να καταθέσει στις αρχές.
Την ίδια ώρα το σούσουρο γύρω από αυτά τα περιστατικά εντός του ΕΜΠ φουντώνει μέρα με την ημέρα, με όλους να περιμένουν το επόμενο επεισόδιο της κόντρας αυτής.
Ειδήσεις σήμερα:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, ποιες περιοχές επηρεάζονται από την κακοκαιρία Byron
Τα καλύτερα από την κλήρωση του Μουντιάλ 2026: Χάαλαντ vs Μπαπέ, ο χορός του «ειρηνοποιού» Τραμπ και οι 12 όμιλοι
Σφοδρή επίθεση του Παύλου Κοντογιαννίδη στον Αλέξη Τσίπρα και τις πολιτικές του δηλώσεις: «Η ντροπή, ντροπή δεν έχει»
Στην ΕΛ.ΑΣ. πριν μερικές εβδομάδες παρουσιάστηκε ένας καθηγητής του Ιδρύματος και ανέφερε στους αστυνομικούς πως το τελευταίο χρονικό διάστημα δεχόταν τηλέφωνα από αγνώστους, οι οποίοι του ζητούσαν ερωτικά ραντεβού.
Τρομοκρατημένος διαπίστωσε πως άγνωστοι εντός της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου είχαν πετάξει τρiκάκια στα οποία αναγραφόταν το κινητό του τηλέφωνο και ότι αναζητά ερωτικό σύντροφο.
Πανικόβλητος ζήτησε τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., η οποία κατάφερε να συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας, με τον καθηγητή να βλέπει κι ο ίδιος αυτό το υλικό. Τότε αντιλήφθηκε πως πίσω από αυτήν την άκρως συκοφαντική κίνηση βρισκόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ένας συνάδελφός του καθηγητής του ΕΜΠ.
Στις ερωτήσεις των αστυνομικών γιατί να έκανε κάτι τέτοιο, ο καθηγητής αποκάλυψε πως την τελευταία εξεταστική περίοδο είχε "κόψει" τη σύντροφο του συναδέλφου του, η οποία είναι φοιτήτριά του, σε μάθημά του.
Με απλά λόγια, ο καθηγητής υποστήριξε πως ο συνάδελφός του τον εκδικήθηκε επειδή δεν πέρασε τη σύντροφό του στο μάθημά του.
Εκτός από τη συκοφαντική επίθεση σε βάρος του, «άγνωστοι» έσκισαν και τα λάστιχα του οχήματός του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στο κέντρο της Αθήνας.
Ο καθηγητής στην κατάθεσή του κατηγορεί τον συνάδελφό του ότι βρίσκεται πίσω και από αυτήν την ενέργεια.
Η υπόθεση πλέον έχει φτάσει στη δικαιοσύνη και ο κατηγορούμενος καθηγητής αναμένεται να κληθεί να καταθέσει στις αρχές.
Την ίδια ώρα το σούσουρο γύρω από αυτά τα περιστατικά εντός του ΕΜΠ φουντώνει μέρα με την ημέρα, με όλους να περιμένουν το επόμενο επεισόδιο της κόντρας αυτής.
Ειδήσεις σήμερα:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, ποιες περιοχές επηρεάζονται από την κακοκαιρία Byron
Τα καλύτερα από την κλήρωση του Μουντιάλ 2026: Χάαλαντ vs Μπαπέ, ο χορός του «ειρηνοποιού» Τραμπ και οι 12 όμιλοι
Σφοδρή επίθεση του Παύλου Κοντογιαννίδη στον Αλέξη Τσίπρα και τις πολιτικές του δηλώσεις: «Η ντροπή, ντροπή δεν έχει»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα