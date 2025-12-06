Τα καλύτερα από την κλήρωση του Μουντιάλ 2026: Χάαλαντ vs Μπαπέ, ο χορός του «ειρηνοποιού» Τραμπ και οι 12 όμιλοι

Η μαραθώνια διαδικασία, οι πρωτάρηδες, τα τελευταία εισιτήρια και η πρόταση του Αμερικανού προέδρου να αλλάξει όνομα το αμερικάνικο ποδόσφαιρο για να αποδοθεί η λέξη "football" στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο - Δείτε βίντεο





Παρά τις καθυστερήσεις στην



Η διαδικασία της κλήρωσης: Μια μαραθώνια παράσταση με εκπλήξεις και καθυστερήσεις Η κλήρωση για το



Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσικές εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως ο Αντρέα Μποτσέλι, οι Village People και ο Ρόμπι Γουίλιαμς, και είχε παρουσιαστές τη Χάιντι Κλουμ και τον Κέβιν Χαρτ. Το θέμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου «Nessun Dorma», από τον Ιταλό τενόρο Αντρέα Μποτσέλι, ερμηνεύθηκε με τη συνήθη μεγαλοπρέπεια για μια τέτοια εκδήλωση.



Μάλιστα κατά την ώρα που οι Village People τραγούδησαν το YMCA, ο Ντόναλντ Τραμπ«σηκώθηκε από τη θέση του, έκανε τις χορευτικές κινήσεις που έγιναν viral και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και έδειξε να απολαμβάνει τη στιγμή.





Στο γήπεδο οι αστέρες: Χάαλαντ και Μπαπέ έτοιμοι για μια επική αναμέτρηση Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του με 48 ομάδες και την προσθήκη γύρου 32. Αν και αυτό ενδέχεται να «αποδυναμώσει» την ποιότητα στη φάση των ομίλων, οι αγώνες μεταξύ μεγάλων ομάδων παραμένουν συναρπαστικοί. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και της Νορβηγίας, θα έχει την ευκαιρία να παίξει στον πρώτο του μεγάλο τουρνουά και να αντιμετωπίσει τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος σκόρερ της Γαλλίας στην ιστορία.



Κλείσιμο



Πρώτοι αγώνες για το Ουζμπεκιστάν, το Κάπο Βέρντε και την Ιορδανία» Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα είναι ιστορικό για πολλές χώρες που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Η Ουζμπεκιστάν, το Κάπο Βέρντε, η Ιορδανία και το Κουρασάο θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στην πρώτη τους εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Κουρασάο, η μικρότερη χώρα του τουρνουά, θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, ενώ η Ιορδανία θα παίξει με την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι, και το Κάπο Βέρντε θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.



Οι νέοι συμμετέχοντες αναμένουν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου και να ζήσουν το όνειρό τους στην παγκόσμια σκηνή.



Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 , που θα φιλοξενηθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, έφερε μεγάλες εκπλήξεις και εντυπωσιακές στιγμές, με τα αστέρια του ποδοσφαίρου, όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Κιλιάν Μπαπέ, να προετοιμάζονται για μια επική αναμέτρηση.Παρά τις καθυστερήσεις στην κλήρωση , η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , της Πρόεδρου του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ και του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι, την Παρασκευή (5/12) στο εμβληματικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι («Kennedy Center») της Ουάσινγκτον, η διαδικασία του σόου κρατούσε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων.Η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δεν ήταν όπως οι προηγούμενες. Παρά το γεγονός ότι οι φίλαθλοι έχουν μάθει να περιμένουν πριν αρχίσει η κλήρωση, αυτή τη φορά υπήρξε μια ασυνήθιστη καθυστέρηση. Με παραστάσεις από τον Ρόμπι Γουίλιαμς, την πρώην τραγουδίστρια των Pussycat Dolls Νικόλ Σέρσινγκερ και λόγους από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της FIFA , Τζιάνι Ινφαντίνο, η διαδικασία ξεκίνησε σχεδόν μιάμιση ώρα μετά την αρχική προγραμματισμένη ώρα και είχε διάρκεια 135 λεπτών.Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσικές εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως ο Αντρέα Μποτσέλι, οι Village People και ο Ρόμπι Γουίλιαμς, και είχε παρουσιαστές τη Χάιντι Κλουμ και τον Κέβιν Χαρτ. Το θέμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου «Nessun Dorma», από τον Ιταλό τενόρο Αντρέα Μποτσέλι, ερμηνεύθηκε με τη συνήθη μεγαλοπρέπεια για μια τέτοια εκδήλωση.Μάλιστα κατά την ώρα που οι Village People τραγούδησαν το YMCA, ο Ντόναλντ Τραμπ«σηκώθηκε από τη θέση του, έκανε τις χορευτικές κινήσεις που έγιναν viral και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και έδειξε να απολαμβάνει τη στιγμή.Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του με 48 ομάδες και την προσθήκη γύρου 32. Αν και αυτό ενδέχεται να «αποδυναμώσει» την ποιότητα στη φάση των ομίλων, οι αγώνες μεταξύ μεγάλων ομάδων παραμένουν συναρπαστικοί. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και της Νορβηγίας, θα έχει την ευκαιρία να παίξει στον πρώτο του μεγάλο τουρνουά και να αντιμετωπίσει τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος σκόρερ της Γαλλίας στην ιστορία.«Θα είναι μια σπουδαία αναμέτρηση», δήλωσε ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ. «Ο Κιλιάν και ο Χάαλαντ είναι δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες στον κόσμο και θα είναι υποψήφιοι για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ».Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα είναι ιστορικό για πολλές χώρες που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Η Ουζμπεκιστάν, το Κάπο Βέρντε, η Ιορδανία και το Κουρασάο θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στην πρώτη τους εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Κουρασάο, η μικρότερη χώρα του τουρνουά, θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, ενώ η Ιορδανία θα παίξει με την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι, και το Κάπο Βέρντε θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.Οι νέοι συμμετέχοντες αναμένουν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου και να ζήσουν το όνειρό τους στην παγκόσμια σκηνή.





Τραμπ: Το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ πρέπει να λέγεται “football” και όχι “soccer” Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ότι το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να λέγεται «football» και ότι το αμερικανικό “football” (NFL) θα έπρεπε να βρει άλλο όνομα, υπογραμμίζοντας την ακατανόητη σύγκρουση με τον ήδη καθιερωμένο όρο στο υπόλοιπο του κόσμου.



«Όταν κοιτάς τι έχει συμβεί με το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το λεγόμενο soccer… φαίνεται ότι ποτέ δεν το αποκαλούμε [football] επειδή υπάρχει μια μικρή σύγκρουση με κάτι άλλο που λέγεται football», είπε ο πρόεδρος.



Αργότερα, υπογράμμισε: «Αλλά όταν το σκεφτείς, δεν θα έπρεπε να λέγεται πραγματικά έτσι… αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Πρέπει να βρούμε άλλο όνομα για το NFL. Δεν βγάζει νόημα όταν το σκεφτείς».









Στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναμενόταν ήταν εκείνος που πήρε, από τα χέρια του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA. Μαζί με ένα μετάλλιο, που φόρεσε ο Αμερικάνος Πρόεδρος.



Στη συνέχεια ο Τζιάνι Ινφαντίνο διάβασε στον Ντόναλντ Τραμπ, την αποστολή του βραβείου και τους λόγους αυτής της επιλογής.



Αυτό το βραβείο, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «το άξιζε» πριν το παραλάβει, αναγνωρίζει, σύμφωνα με τον οργανισμό, «τις τεράστιες προσπάθειες ατόμων που ενώνουν τους ανθρώπους και φέρνουν ελπίδα στις μελλοντικές γενιές».







«Σε έναν ολοένα και πιο διχασμένο κόσμο, πρέπει να αναγνωρίσουμε όσους εργάζονται για να τον ενώσουν», ανέφερε το βίντεο που ανακοινώνει ότι ο Τραμπ είναι ο παραλήπτης του Βραβείου Ειρήνης της FIFA.



«Όπως όλοι εδώ, βλέπουμε εικόνες πολέμου σε όλο τον κόσμο και θρηνούμε για τα παιδιά που πεθαίνουν. Θρηνούμε με όλες τις μητέρες που χάνουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Και θέλουμε να δούμε ελπίδα, ενότητα, ένα μέλλον. Ο πρόεδρος βοήθησε στη διαπραγμάτευση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και χθες τη συμφωνία μεταξύ της Ρουάντα και της Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτό θέλουμε από έναν ηγέτη που νοιάζεται για τον λαό του. Θέλουμε να ζήσουμε σε έναν ειρηνικό, ενωμένο κόσμο. Ο πρόεδρος αξίζει το βραβείο για τα επιτεύγματά του. Με τον δικό του τρόπο, αλλά το έχει πετύχει», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.



«Είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Έχουμε σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ζωές. Έχουμε τερματίσει τόσους πολλούς πολέμους σε τόσα πολλά μέρη... Έχουμε σταματήσει πολέμους πριν καν ξεκινήσουν. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σου, Τζιάνι. Έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχεις σημειώσει νέα ρεκόρ, ένα από αυτά είναι ότι οι τιμές των εισιτηρίων δεν έχουν αυξηθεί, κάτι για το οποίο το ποδόσφαιρο θα σε ευγνωμονεί. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι καταπληκτικό. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι γεμάτο συναρπαστικό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι απίστευτο. Έχουμε συνεργαστεί χέρι-χέρι, οι τρεις χώρες, για να το συντονίσουμε. Και θέλω να πω ότι η σχέση μας είναι εξαιρετική. Θέλω να ευχαριστήσω όσους έχουν κάνει τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος. Πριν από ένα χρόνο, δεν ήμασταν η χώρα που είμαστε σήμερα χάρη στην ηγεσία μου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.



Η πρόκριση Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν και από όλες αυτές, θα προκριθούν και οι οκτώ καλύτερες ομάδες που θα κατακτήσουν την τρίτη θέση. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Αυτός ο γύρος των 32 είναι επίσης νέος, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας γύρος νοκ άουτ περισσότερο από πριν. Με άλλα λόγια, για να γίνει μια ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα πρέπει να παίξει οκτώ αγώνες, σε σύγκριση με επτά προηγουμένως.



Το πρόγραμμα Μια άλλη σημαντική στιγμή θα έρθει 24 ώρες μετά την κλήρωση. Το Σάββατο, επίσης στις 19:00 ώρα Ελλάδας, το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε ξεχωριστή εκδήλωση. Μέχρι τότε, θα είναι γνωστές μόνο οι συνθέσεις των ομίλων, αλλά όχι οι χώροι ή οι ώρες των αγώνων. Η FIFA θα διοργανώσει μια άλλη εκδήλωση για να τις ανακοινώσει.



Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στο στάδιο «Azteka» στην Πόλη του Μεξικού και συνεχίζεται μέχρι τον τελικό στις 19 Ιουλίου στο στάδιο MetLife στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.







Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης:

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Nότια Κορέα, Ευρωπαϊκά playoffs (Δανία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχική Δημοκρατία ή Ιρλανδία)



2ος όμιλος: Καναδάς, Ευρωπαϊκά playoffs ((Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία ή Βοσνία), Κατάρ, Ελβετία



3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία



4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Ευρωπαϊκά playoffs ( Τουρκία, Ρουμανία,Σλοβακία ή Κόσοβο)



5ος όμιλος: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός,



6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Ευρωπαϊκά playoffs((Ουκρανία, Σουηδία, Πολωνία ή Αλβανία), Τυνησία



7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία



8ος όμιλος: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο



9ος όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία,Διηπειρωτικά playoffs(Βολιβία, Σουρινάμ, Ιράκ)



10ος όμιλος: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία



11ος όμιλος: Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, Διηπηρωτικά playoffs (Νέα Καληδονία, Τζαμάικα ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)



12ος όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς





Τα τελευταία έξι εισιτήρια: Playoffs UEFA (4 εισιτήρια)



Ημιτελικός 1: Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία, Ημιτελικός 2: Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη



Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1



Ημιτελικός 1: Ουκρανία-Σουηδία, Ημιτελικός 2: Πολωνία-Αλβανία



Τελικός: Νικητής 1-Νικητής 2



Ημιτελικός 1: Τουρκία-Ρουμανία, Ημιτελικός 2: Σλοβακία-Κόσοβο



Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1



Ημιτελικός 1: Δανία-Βόρεια Μακεδονία, Ημιτελικός 2: Τσεχία-Ιρλανδία



Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1



Διηπειρωτικά playoffs ( 2 εισιτήρια)



Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα



Τελικός: Λ.Δ. Κονγκό-Νικητής Ημιτελικού



Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ



Τελικός: Ιράκ-Νικητής Ημιτελικού

